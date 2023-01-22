Олдрин обручился со своей "давней любовью" Анкой Фаур. Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет.

Интересно Для бывшего астронавта это четвертый брак, невеста младше его на 30 лет.

Как молодожены праздновали свадьбу

Известно, что свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Молодожены обвенчались в небольшом семейном кругу. К слову, Олдрин имеет троих детей от первого брака.

Мы связали себя священными сетями брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как подростки, бежавшие от родителей,

– написал Олдрин.

63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в компании Buzz Aldrin Ventures LLC, принадлежащей Олдрину. В настоящее время она занимает должность вице-президента компании.

93-летний Олдрин женился на 63-летней Фаур / Фото из твиттера Олдрина

Олдрин – единственный живой член экипажа

Базз Олдрин был вторым человеком, ступившим на поверхность Луны. Это произошло 20 июля 1969 года. Олдрин входил в состав американской экспедиции Apollo-11.

Его напарниками были Нил Армстронг и Майкл Коллинз. На сегодняшний день Базз – единственный из этой знаменитой тройки, кто еще жив.

Олдрин покинул НАСА в 1971 году. Затем возглавил Школу лётчиков-испытателей ВВС США на базе Эдвардс в Калифорнии.

Интересно! Астронавт – представитель Пресвитерианской церкви. На Луне Олдрин провел короткое богослужение.

В 2002 году Олдрин чуть не попал в тюрьму. Известный конспиролог Барт Сибрел потребовал, чтобы Базз поклялся на Библии, действительно побывавшей на Луне. Сибрел утверждал, что высадки не было, а кадры лунной прогулки тайно снимались в кинопавильоне.

Олдрин отказался присягать. Конспиролог публично назвал его трусом и лжецом. Бывший астронавт не выдержал и ударил Сибрела в челюсть. Полиция заявила, что потерпевший спровоцировал Олдрина.