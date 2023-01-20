Семь лет назад известный во всем мире, а с недавних пор особенно популярный в Украине, астронавт Скотт Келли вернулся из космоса, пробыв там рекордный для американских астронавтов срок. NASA тогда назвало это "годовой миссией", но фактически она таковой не была, ведь Келли провел на МКС 340 дней. После этого агентство заявило, что хотело бы лучше понимать биологическое влияние длительных космических полетов на человека, а потому надеется осуществить больше годовалых миссий. Однако они, хоть и были запланированы, не состоялись. Причинами, как пишет источник, всегда были "капризы расписания", которые постоянно сокращали время пребывания в космосе по разным неожиданным причинам. Сегодня рекордсменом среди американцев является Марк Ванде Хэй, стартовавший на космическую станцию в апреле 2021 года, планируя пробыть там 6 месяцев, но из-за русских провел там 355 дней – долго, но все же не год.

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NASA исправит ситуацию

Теперь это может, наконец, произойти. 17 января чиновник программы Международной космической станции Дина Контелла заявила во время брифинга, что экипаж поврежденного космического корабля "Союз" теперь, вероятно, вернется на Землю в конце сентября.

Российские космонавты и астронавт NASA Фрэнк Рубио стартовали на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года. Миссия должна была вернуться весной этого года, но после попадания микрометеорита в декабре был поврежден внешний контур охлаждения корабля и планы пришлось изменить.

В результате экипаж из трех человек теперь вернется на Землю на новом корабле "Союз МС-23", который запустится и долетит до станции в следующем месяце. Поскольку следующий космический корабль "Союз" не будет готов к полету до осени, это приведет к задержке запуска нового экипажа и соответственно старый вернуться не может. Источник сообщил, что внутренний график NASA предусматривает возвращение этого корабля "Союз МС-23" на Землю после 21 сентября 2023 года.

Такие графики всегда нестабильны. На них постоянно влияют непредсказуемые ситуации, а это значит, что Рубио находится на пути к тому, чтобы провести в космосе даже больше года, став первым астронавтом NASA, которому это удастся.