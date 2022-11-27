Он опубликовал в своем твиттере фото с отметкой локации – Киев. Также о приездах астронавта сообщила координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

Кстати , бывший астронавт NASA запустил собственный NFT и собрал 500 000 долларов для поддержки Украины.

Сам астронавт отметил, что прибыл в Киев, чтобы своими глазами увидеть зверства, совершенные Россией.

Астронавта не испугало отсутствие света и воды

Келли написал Гресь, что хочет приехать в Киев. Координатор предупредила его, что в Киеве может не быть света и воды. Однако астронавт был устойчив в своей позиции.

Девушки, я однажды год провел на космической станции, где единственный способ принять душ, это протереть себя полотенцем. Покупаю билет на самолет, встретите? Потому как иначе я буду рассказывать об Украине и поддерживать Украину, если не переживу это все с вами,

– ответил Келли.

После приезда он посетил детей в больнице "Охматдет", пишет Укринформ . В частности, встретился с девочкой Екатериной, пострадавшей при обстреле вокзала в Краматорске.

Поддержка Скотта Келли: что известно

Келли – рекордсмен суммарного пребывания в космосе. Он пробыл там в течение 520 дней, 10 часов и 33 минуты.

Он известен не только рекордами, но и мощной поддержкой Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения. За это время он собрал 500 тысяч долларов в помощь украинцам.

Также астронавт прославился точными саркастическими комментариями под публикациями чиновников и пропагандистов страны-оккупанта в соцсетях.

Впоследствии Скотт Келли стал послом платформы United24. Он заявил, что будет собирать на машины скорой помощи.

Интересно – голливудский актер Бен Стиллер приезжал в Украину: видео