Він опублікував у своєму твітері фото з позначкою локації – Київ. Також про приїзди астронавта повідомила координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

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Астронавта не злякало відсутність світла й води

Келлі написав Гресь, що хоче приїхати до Києва. Координаторка попередила його, що в Києві може не бути світла і води. Однак астронавт був стійкий у своїй позиції.

Дівчата, я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами,
– відповів Келлі.

Після приїзду він відвідав дітей у лікарні "Охматдит", пише Укрінформ. Зокрема, зустрівся з дівчинкою Катериною, яка постраждала під час обстрілу вокзалу в Краматорську.

Підтримка Скотта Келлі: що відомо

  • Келлі – рекордсмен сумарного перебування в космосі. Він пробув там протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин.
  • Він відомий не лише рекордами, а й потужною підтримкою України від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час він зібрав 500 тисяч доларів на допомогу українцям.
  • Також астронавт прославився влучними саркастичними коментарями під публікаціями чиновників та пропагандистів країни-окупанта у соцмережах.
  • Згодом Скотт Келлі став амбасадором платформи United24. Він заявив, що збиратиме на машини швидкої допомоги.

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