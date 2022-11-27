Він опублікував у своєму твітері фото з позначкою локації – Київ. Також про приїзди астронавта повідомила координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

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Астронавта не злякало відсутність світла й води

Келлі написав Гресь, що хоче приїхати до Києва. Координаторка попередила його, що в Києві може не бути світла і води. Однак астронавт був стійкий у своїй позиції.

Дівчата, я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами,

– відповів Келлі.

Після приїзду він відвідав дітей у лікарні "Охматдит", пише Укрінформ. Зокрема, зустрівся з дівчинкою Катериною, яка постраждала під час обстрілу вокзалу в Краматорську.

Підтримка Скотта Келлі: що відомо

Келлі – рекордсмен сумарного перебування в космосі. Він пробув там протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин.

Він відомий не лише рекордами, а й потужною підтримкою України від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час він зібрав 500 тисяч доларів на допомогу українцям.

Також астронавт прославився влучними саркастичними коментарями під публікаціями чиновників та пропагандистів країни-окупанта у соцмережах.

Згодом Скотт Келлі став амбасадором платформи United24. Він заявив, що збиратиме на машини швидкої допомоги.

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