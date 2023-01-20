Сім років тому відомий в усьому світі, а віднедавна особливо популярний в Україні, астронавт Скот Келлі повернувся з космосу, пробувши там рекордний для американських астронавтів строк. NASA тоді назвало це "річною місією", але фактично вона такою не була, адже Келлі провів на МКС 340 днів. Після цього агентство заявило, що хотіло б краще розуміти біологічний вплив тривалих космічних польотів на людину, а тому сподівається здійснити більше однорічних місій. Однак вони, хоч і були заплановані, не відбулися. Причинами, як пише джерело, завжди були "примхи розкладу", які постійно скорочували час перебування в космосі з різних несподіваних причин. Сьогодні рекордсменом серед американців є Марк Ванде Хей, який стартував на космічну станцію в квітні 2021 року, плануючи пробути там 6 місяців, але через росіян провів там 355 днів – довго, але все ж не рік.

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NASA виправить ситуацію

Тепер це може нарешті статися. 17 січня високопосадовець програми Міжнародної космічної станції Діна Контелла заявила під час брифінгу, що екіпаж пошкодженого космічного корабля "Союз" тепер, ймовірно, повернеться на Землю наприкінці вересня.

Російські космонавти та астронавт NASA Френк Рубіо стартували на кораблі "Союз МС-22" 21 вересня 2022 року. Місія мала повернутися навесні цього року, але після попадання мікрометеорита в грудні було пошкоджено зовнішній контур охолодження корабля і плани довелося змінити.

У результаті, екіпаж з трьох осіб тепер повернеться на Землю на новому кораблі "Союз МС-23", який запуститься й долетить до станції наступного місяця. Оскільки наступний космічний корабель "Союз" не буде готовий до польоту до осені, це призведе до затримки запуску нового екіпажу і, відповідно, старий повернутися не може. Джерело повідомило, що наразі внутрішній графік NASA передбачає повернення цього корабля "Союз МС-23" на Землю після 21 вересня 2023 року.

Такі графіки завжди нестабільні. На них постійно впливають непередбачувані ситуації, а це означає, що Рубіо наразі перебуває на шляху до того, щоб провести в космосі навіть більше року, ставши першим астронавтом NASA, якому це вдасться.