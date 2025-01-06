Як повідомляє 24 Канал, збій торкнувся жителів великих міст, так і цілих областей і регіонів країни, про це пишуть російські ЗМІ. Російський сегмент платформи Downdetector демонструє десятки непрацюючих застосунків та сервісів.

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Крім мобільних операторів, збої зачепили й інтернет-банки та великі онлайн-сервіси. Користувачі скаржаться на труднощі з доступом до Google, Yandex, VKontakte, Rutube та інших платформ.

Клієнти низки банків стикаються з неможливістю увійти до своїх застосунків. Крім того, є складнощі у використанні стримінгових платформ.



Десятки сервісів не працюють / Скриншот 24 Каналу

Причини збою невідомі

На цей час офіційні представники телеком-операторів та інтернет-сервісів не оприлюднили заяв щодо причин масштабних збоїв. Ситуація залишається невирішеною.