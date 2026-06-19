Не поспішайте оновлюватись до Android 17: у новій системі знаходять численні баги

Вихід стабільної версії Android 17 мав стати довгоочікуваною подією для власників смартфонів Google Pixel. Проте перші дні після релізу принесли не лише нові функції, а й хвилю скарг від користувачів на серйозні збої в роботі пристроїв, що змушує задумаватися про доцільність негайного переходу на нову ОС.

Нові можливості на фоні технічних проблем

Компанія Google офіційно випустила стабільну версію Android 17, яка почала надходити на пристрої Pixel 16 червня 2026 року. Оновлення охоплює широку лінійку гаджетів – від серії Pixel 6 до найновіших моделей Pixel 10, а також складані смартфони та планшети. Розмір пакета для завантаження становить приблизно 1,5 гігабайта, і він приносить низку косметичних та функціональних змін, пише 24 Канал.

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Серед головних нововведень розробники виділяють функцію App Bubbles, яка дозволяє перетворювати будь-яку програму на плаваюче вікно, та вдосконалений захист персональних даних. Також у систему додали розділені кнопки для Wi-Fi та мобільного інтернету в меню швидких налаштувань, що значно спрощує керування мережею.

Попри великий список покращень, перші користувачі вже зіткнулися з неприємними сюрпризами.

Проблеми у Gmail

Однією з найбільш дратівливих помилок став баг у поштовому клієнті Gmail, пише 9to5Google. Власники Pixel повідомляють, що під час спроби відповісти на електронний лист або створити нове повідомлення клавіатура просто не з'являється. Замість неї на екрані відображається лише заглушка ШІ-функції "Help me write", яка перекриває текстове поле і не дозволяє почати набір.

Деякі користувачі знайшли тимчасове рішення: вони переводять смартфон у ландшафтний режим, що іноді змушує клавіатуру повернутися на екран.

Віджети зникають з екрану

Ще одна серйозна проблема стосується віджетів на робочому столі. Після встановлення Android 17 багато власників смартфонів виявили, що всі їхні віджети зникли, а додати нові неможливо, оскільки вони зникли навіть з меню вибору, повідомляє Android Authority. Дослідження багу показало, що цей збій переважно зачіпає тих, хто використовує "Робочий профіль" (Work Profile) на своєму пристрої.

Ми знаємо про цей баг, що зачіпає користувачів робочих профілів, і виправлення буде випущено в оновленні програмного забезпечення незабаром,

– прокоментував представник компанії Google.

Wi-Fi також працює зі збоями

Не оминули систему і проблеми з бездротовим зв'язком. Користувачі помітили дивну поведінку Wi-Fi: смартфон показує стабільне підключення, але в багатьох застосунках, як-от TikTok або навіть власні сервіси Google, інтернет фактично відсутній, зазначає Tech Advisor.

Попередній аналіз вказує на те, що причиною можуть бути налаштування протоколу IPv6 на домашніх роутерах. Цей баг зафіксували на моделях від Pixel 7 до Pixel 10 включно.

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Не поспішайте з оновленням

Ситуація, коли велике оновлення Android виходить зі збоями, є звичною для екосистеми Google. Компанія традиційно використовує перших користувачів як фінальних тестерів, виправляючи критичні помилки вже після офіційного релізу.

Історія знає випадки, коли після переходу на нову версію ОС смартфони Pixel взагалі перетворювалися на "цеглини" й відмовлялися вмикатися. Поточні проблеми з віджетами, Wi-Fi та клавіатурою лише підтверджують правило: встановлювати нову систему в перший же тиждень – це завжди ризик.

Фахівці рекомендують власникам Google Pixel почекати кілька тижнів, поки розробники випустять перші патчі. Вже зараз відомо, що Google працює над виправленнями, які мають усунути виявлені баги.

Тому найкраща стратегія на сьогодні – відкласти оновлення до виходу стабільного патчу, щоб не перетворювати свій смартфон на майданчик для експериментів.