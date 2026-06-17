Що нового в Android?

Після чотирьох етапів бета-тестування компанія Google офіційно випустила стабільну версію Android 17. Оновлення почало розповсюджуватися наприкінці дня 16 червня 2026 року і вже доступне для широкої лінійки пристроїв: від серії Pixel 6 до найновіших моделей Pixel 10, включаючи планшети та складані смартфони. Розмір пакета оновлення для звичайних користувачів становить близько 1,5 гігабайта, тоді як учасники бета-програми отримають значно менший за обсягом файл, пише видання Android Authority.

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App Bubbles

Однією з найпомітніших функцій стали App Bubbles (бульбашки застосунків). Раніше вона була доступна лише для месенджерів, але тепер користувачі можуть перетворити будь-яку програму на плаваюче вікно. Достатньо затиснути іконку застосунку на головному екрані та вибрати відповідну опцію. Це дозволяє, наприклад, тримати калькулятор або нотатки поверх інших вікон під час роботи.



Функція App Bubbles на смартфоні / Скриншот 9to5Google

На великих екранах складаних смартфонів, як-от Pixel 10 Pro Fold, з'явилася спеціальна панель Bubble Bar, де можна зручно організовувати до п'яти таких активних вікон.



Функція App Bubbles на складаному смартфоні / Зображення Google

Безпека і конфіденційність

Значну увагу розробники приділили безпеці та конфіденційності. Android 17 впроваджує "вибірковий доступ до контактів": тепер замість того, щоб відкривати застосунку всю телефонну книгу, користувач може надати доступ лише до конкретних імен.

Також оновили систему дозволів для визначення місцезнаходження. Користувачі можуть надавати одноразовий доступ до точних координат, після чого програма повернеться до використання приблизних даних.

Алгоритм визначення приблизної локації став розумнішим: замість фіксованої сітки у 2 кілометри він тепер використовує динамічну зону, що залежить від щільності населення, забезпечуючи кращу приватність у малозаселених регіонах.

Функція "Позначити як загублений" у додатку Find Hub отримала біометричну автентифікацію

На виставці Android Show: I/O Edition 2026 компанія Google оголосила, що вдосконалює функцію "Позначити як загублений" у Find Hub в Android 17, щоб крім звичайного пароля або PIN-коду пристрою можна було блокувати телефон за допомогою біометричної аутентифікації.

Це означає, що злодії, які, можливо, дізналися ваш пароль або PIN-код, не зможуть вимкнути відстеження пристрою або знову отримати доступ до вашого телефону, якщо ви позначите його як загублений.

Активація функції "Позначити як загублений" у Google також увімкне додаткові заходи захисту, такі як приховування "Швидких налаштувань" і блокування нових підключень до Wi-Fi та Bluetooth.

Покращення безпеки екрану блокування

У версії Android 17 компанія Google також ускладнює зловмисникам доступ до ваших даних. Google значно зменшила кількість спроб, необхідних для введення правильного PIN-коду або пароля. Також було збільшено час очікування між невдалими спробами. Це унеможливлює дії зловмисників, які намагаються швидко вгадати дані для доступу до вашого телефону. Крім того, Google вдосконалила спосіб відображення інформації на екрані блокування після невдалих спроб.

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Screen Reactions

Для творців відеоконтенту додали функцію Screen Reactions. Вона дозволяє записувати екран смартфона одночасно з відео з фронтальної камери. Система автоматично вирізає фон за користувачем, створюючи ефект "зеленого екрана" без використання додаткового обладнання. Це ідеальне рішення для створення туторіалів або реакцій на ігрові моменти.

Нововедення для геймерів

Геймери також отримали свою порцію нововведень. В операційній системі з'явилося нативне перепризначення кнопок для зовнішніх контролерів, що дозволяє налаштовувати геймпади на рівні системи, а не в кожній грі окремо.

Для складаних пристроїв анонсували спеціальний ігровий режим з розділенням екрана 50 на 50: на верхній половині відображається гра, а на нижній – віртуальний контролер.



Режим розділення екрана в іграх / Зображення Google

Змінені спливаючі вікна з дозволами

Під час налаштування або встановлення дозволів на визначення місцезнаходження для додатків використовується вдосконалений інтерфейс, який відображає значення кожного параметра. Круглі елементи замінено на квадрати зі скругленими кутами. З'явилися більш детальні індикатори, що містять галочки для позначення обраного варіанту – "Точне" або "Приблизне". Обраний варіант виділено, що є покращенням порівняно з абстрактним інструментом вибору, який використовувався в Android 16 та попередніх версіях.



Нові спливаючі вікна з дозволами / Фото 9to5Google

Покращений метод швидкої відповіді

В Android 17 принцип роботи швидкої відповіді змінився завдяки додаванню додаткового кроку. Замість того, щоб запропоновані повідомлення миттєво надсилалися вашому контакту, натискання на згенеровану відповідь введе її в міні-текстове поле. Це дозволяє внести зміни або перевірити відповідь, перш ніж натиснути кнопку надсилання.

Розширені елементи керування темною темою для кожного додатка

Тепер ви можете вибрати, які саме програми використовуватимуть розширені налаштування темної теми в Android 17. Ця функція існує вже деякий час і змушує програми, які зазвичай не підтримують темну тему або темний режим, вмикати її. Раніше, коли ця функція була увімкнена, вона діяла на рівні всієї системи і могла спричинити порушення роботи програм, які вже підтримували темні теми. За допомогою цього налаштування ви можете вказати, які саме програми будуть примусово переведені в цей режим.

Розділені кнопки для Wi-Fi та мобільного інтернету в швидких нашатшуваннях (НАРЕШТІ)

Android 17 на Pixel тепер має повністю розділені плитки швидкого доступу для Wi‑Fi та мобільних даних. Це спрощує швидке ввімкнення й вимкнення інтернету. Раніше після натискання з'являлося окреме меню, в якому були два окремі перемикачі.

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Перероблена система запису екрану

Функція запису екрана в Android 17 отримала повне оновлення функцій завдяки новій системі керування за допомогою плаваючого віджета. Він має більше швидких перемикачів для налаштування параметрів аудіозапису, тоді як вибір цілі запису залишається незмінним.

Опція "Зберегти" у меню "Останні"

Якщо ви хочете швидко зберегти зображення або подібний файл на своєму пристрої, у меню "Останні" з’явилася спеціальна опція "Зберегти", яка дозволяє зберігати файли з цього розділу. Якщо ви збережете зображення, воно з'явиться у папці "Зображення" на вашому пристрої.

Комфортні фільтри для Pixel 10

Пристрої Pixel 10, оновлені до Android 17, отримали нову опцію, яка дозволяє налаштовувати різні параметри дисплея. Ця функція розширює можливості функції "Адаптивний тон", яка працює автоматично після увімкнення та є унікальною для лінійки Pixel 10.

Фільтри дають змогу регулювати інтенсивність зміщення тонів у бік тепліших відтінків за різних умов освітлення. У цьому новому розділі ви також можете налаштувати інтенсивність функції "Нічне світло" з можливістю повного керування розкладом.

Розмиття системи у вибраних областях

Поки ми чекаємо на розширення ефекту розмиття в оновленні QPR1, в Android 17 вже реалізовано кілька елементів системного розмиття, зокрема на панелі віджетів. Ви помітите, що до фону застосовано гаусове розмиття. Далі – більше.

Тепер можна вимкнути назви програм

У розділі "Шпалери та стиль" ви можете вимкнути відображення міток або назв програм на вкладці "Значки", якщо хочете покращити роботу Pixel Launcher. Таким чином на робочому столі будуть лише значки без назв програм.

Помилки та стабільність

Окрім нових функцій, червневе оновлення виправило 38 системних помилок у пристроях Pixel. Вони стосуються стабільності Bluetooth-з'єднання, швидкості бездротової зарядки при рівні акумулятора від 75 до 80 відсотків, а також усувають витоки пам'яті, які раніше могли спричиняти пригальмовування інтерфейсу.

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Іншші дрібні зміни

Також у налаштуваннях звуку нарешті розділили рівні гучності для медіафайлів і голосового помічника Gemini.

Компактні меню налаштувань. Деякі заголовки розділів і меню налаштувань в Android 17 менші порівняно з попередньою версією.

Оновлений дизайн індикаторів конфіденційності в рядку стану. Коли ваш пристрій Pixel отримує доступ до геолокації, камери або мікрофона, індикатори конфіденційності у верхньому правому куті дисплея компактніші, їхні кольори менш агресивно-неонові.

Збільшення деяких кнопок.

Нова анімація реєстрації відбитків пальців, якщо у вас увімкнено параметр "Підвищена чутливість".

Об’єднане меню "Облікові записи та резервне копіювання".

Значок переповнення меню гучності.

Покращена сторінка батьківського контролю.

Покращений жест "Назад". Тепер він відображає більше інтерфейсу, до якого ви повертаєтеся.

Оновлений значок яскравості.

Епоха застою

Чесно кажучи, всі ці функції не вражають. Ця ітерація операційної системи виглядає прохідною та неважливою. За винятком розділених перемикачів Wi-Fi та мобільного інтернету, більшість змін ви взагалі не помітите, а деякими будете користуватися в кращому випадку дуже рідко, а в гіршому – взагалі ніколи.

При цьому смартфонам Pixel багато чого не вистачає порівняно з конкурентами. Навіть дешеві китайські смартфони обганяють Pixel за зручністю користування. Не так давно ми писали про те, які функції Google варто було б "украсти" в інших виробників. Якщо не рахувати значної зміни інтерфейсу, яка відбулася минулими роками, ми давно не бачили нічого революційного чи дійсно важливого в Android. Цього року компанія займається косметичними змінами, видаючи це за нову версію ОС, хоча всі ці функції можна було б запхати в якесь проміжне оновлення з дробовими цифрами в назві.

Wear OS 7 теж тут

Разом із телефонною версією Google випустила Wear OS 7 для Pixel Watch. Нова прошивка для годинників також базується на Android 17 і, за заявами розробників, забезпечує на 10 відсотків довший час автономної роботи завдяки оптимізації процесів.