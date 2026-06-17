Что нового в Android?

После четырех этапов бета-тестирования компания Google официально выпустила стабильную версию Android 17. Обновление начало распространяться в конце дня 16 июня 2026 года и уже доступно для широкой линейки устройств: от серии Pixel 6 до новейших моделей Pixel 10, включая планшеты и складные смартфоны. Размер пакета обновления для обычных пользователей составляет около 1,5 гигабайта, тогда как участники бета-программы получат файл значительно меньшего объема, пишет издание Android Authority.

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App Bubbles

Одной из самых заметных функций стали App Bubbles (пузыри приложений). Раньше она была доступна только для мессенджеров, но теперь пользователи могут превратить любое приложение в плавающее окно. Достаточно зажать иконку приложения на главном экране и выбрать соответствующую опцию. Это позволяет, например, держать калькулятор или заметки поверх других окон во время работы.



Функция App Bubbles на смартфоне / Скриншот 9to5Google

На больших экранах складных смартфонов, таких как Pixel 10 Pro Fold, появилась специальная панель Bubble Bar, где можно удобно организовывать до пяти таких активных окон.



Функция App Bubbles на складном смартфоне / Изображение Google

Безопасность и конфиденциальность

Значительное внимание разработчики уделили безопасности и конфиденциальности. Android 17 вводит "избирательный доступ к контактам": теперь вместо того, чтобы открывать приложению всю телефонную книгу, пользователь может предоставить доступ только к конкретным именам.

Также обновили систему разрешений для определения местоположения. Пользователи могут предоставлять одноразовый доступ к точным координатам, после чего приложение вернется к использованию приблизительных данных.

Алгоритм определения приблизительного местоположения стал более умным: вместо фиксированной сетки в 2 километра он теперь использует динамическую зону, зависящую от плотности населения, обеспечивая лучшую конфиденциальность в малонаселенных регионах.

Функция "Пометить как утерянный" в приложении Find Hub получила биометрическую аутентификацию

На выставке Android Show: I/O Edition 2026 компания Google объявила, что совершенствует функцию "Пометить как утерянный" в Find Hub в Android 17, чтобы помимо обычного пароля или PIN-кода-кода устройства можно было блокировать телефон с помощью биометрической аутентификации.

Это означает, что злоумышленники, которые, возможно, узнали ваш пароль или PIN-код, не смогут отключить отслеживание устройства или вновь получить доступ к вашему телефону, если вы пометите его как утерянный.

Активация функции "Пометить как утерянный" в Google также включит дополнительные меры защиты, такие как скрытие "Быстрых настроек" и блокировка новых подключений к Wi-Fi и Bluetooth.

Повышение безопасности экрана блокировки

В версии Android 17 компания Google также затрудняет злоумышленникам доступ к вашим данным. Google значительно уменьшила количество попыток, необходимых для ввода правильного PIN-кода или пароля. Также было увеличено время ожидания между неудачными попытками. Это делает невозможными действия злоумышленников, пытающихся быстро угадать данные для доступа к вашему телефону. Кроме того, Google усовершенствовала способ отображения информации на экране блокировки после неудачных попыток.

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Screen Reactions

Для создателей видеоконтента добавлена функция Screen Reactions. Она позволяет записывать экран смартфона одновременно с видео с фронтальной камеры. Система автоматически вырезает фон за пользователем, создавая эффект "зеленого экрана" без использования дополнительного оборудования. Это идеальное решение для создания туториалов или реакций на игровые моменты.

Нововведения для геймеров

Геймеры также получили свою порцию нововведений. В операционной системе появилась встроенная возможность переназначения кнопок для внешних контроллеров, что позволяет настраивать геймпады на системном уровне, а не в каждой игре отдельно.

Для складных устройств анонсировали специальный игровой режим с разделением экрана 50 на 50: на верхней половине отображается игра, а на нижней – виртуальный контроллер.



Режим разделения экрана в играх / Изображение Google

Изменены всплывающие окна с разрешениями

При настройке или установке разрешений на определение местоположения для приложений используется усовершенствованный интерфейс, который отображает значение каждого параметра. Круглые элементы заменены на квадраты со скруглёнными углами. Появились более подробные индикаторы с галочками для обозначения выбранного варианта – "Точное" или "Приблизительное". Выбранный вариант выделен, что является улучшением по сравнению с абстрактным инструментом выбора, который использовался в Android 16 и предыдущих версиях.



Новые всплывающие окна с разрешениями / Фото 9to5Google

Улучшенный метод быстрого ответа

В Android 17 принцип работы быстрого ответа изменился благодаря добавлению дополнительного шага. Вместо того чтобы предлагаемые сообщения мгновенно отправлялись вашему контакту, нажатие на сгенерированный ответ вводит его в мини-текстовое поле. Это позволяет внести изменения или проверить ответ, прежде чем нажать кнопку отправки.

Расширенные настройки темной темы для каждого приложения

Теперь вы можете выбрать, какие именно приложения будут использовать расширенные настройки темной темы в Android 17. Эта функция существует уже некоторое время и заставляет приложения, которые обычно не поддерживают темную тему или темный режим, включать её. Раньше, когда эта функция была включена, она действовала на уровне всей системы и могла привести к сбоям в работе приложений, которые уже поддерживали темную тему. С помощью этой настройки вы можете указать, какие именно приложения будут принудительно переведены в этот режим.

Разделенные кнопки для Wi-Fi и мобильного интернета в быстрых настройках (НАКОНЕЦ)

В Android 17 на Pixel теперь есть полностью разделенные плитки быстрого доступа для Wi-Fi и мобильных данных. Это упрощает быстрое включение и выключение интернета. Раньше при нажатии появлялось отдельное меню, в котором были два отдельных переключателя.

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Переработанная система записи экрана

Функция записи экрана в Android 17 получила полное обновление возможностей благодаря новой системе управления с помощью плавающего виджета. В нём появилось больше быстрых переключателей для настройки параметров аудиозаписи, тогда как выбор объекта записи остался прежним.

Опция "Сохранить" в меню "Последние"

Если вы хотите быстро сохранить изображение или подобный файл на своём устройстве, в меню "Последние" появилась специальная опция "Сохранить", которая позволяет сохранять файлы из этого раздела. Если вы сохраните изображение, оно появится в папке "Изображения" на вашем устройстве.

Удобные фильтры для Pixel 10

Устройства Pixel 10, обновленные до Android 17, получили новую опцию, которая позволяет настраивать различные параметры дисплея. Эта функция расширяет возможности функции "Адаптивный тон", которая включается автоматически при запуске и является уникальной для линейки Pixel 10.

Фильтры позволяют регулировать интенсивность смещения оттенков в сторону более тёплых тонов при различных условиях освещения. В этом новом разделе вы также можете настроить интенсивность функции "Ночной свет" с возможностью полного управления расписанием.

Системное размытие в выбранных областях

Пока мы ждём расширения эффекта размытия в обновлении QPR1, в Android 17 уже реализовано несколько элементов системного размытия, в частности на панели виджетов. Вы заметите, что к фону применено гауссово размытие. Дальше – больше.

Теперь можно отключить названия приложений

В разделе "Обои и стиль" вы можете отключить отображение меток или названий приложений на вкладке "Значки", если хотите улучшить работу Pixel Launcher. Таким образом, на рабочем столе будут только значки без названий приложений.

Ошибки и стабильность

Помимо новых функций, июньское обновление исправило 38 системных ошибок в устройствах Pixel. Они касаются стабильности Bluetooth-соединения, скорости беспроводной зарядки при уровне заряда аккумулятора от 75 до 80 процентов, а также устраняют утечки памяти, которые ранее могли вызывать торможение интерфейса.

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Другие мелкие изменения

Также в настройках звука наконец-то разделили уровни громкости для медиафайлов и голосового помощника Gemini.

Компактные меню настроек. Некоторые заголовки разделов и меню настроек в Android 17 стали меньше по сравнению с предыдущей версией.

Обновленный дизайн индикаторов конфиденциальности в строке состояния. Когда ваше устройство Pixel получает доступ к геолокации, камере или микрофону, индикаторы конфиденциальности в правом верхнем углу дисплея становятся более компактными, а их цвета – менее яркими.

Увеличение размера некоторых кнопок.

Новая анимация регистрации отпечатков пальцев, если у вас включен параметр "Повышенная чувствительность".

Объединенное меню "Учетные записи и резервное копирование".

Значок переполнения меню громкости.

Улучшена страница родительского контроля.

Улучшенный жест "Назад". Теперь он отображает больше интерфейса, к которому вы возвращаетесь.

Обновлённый значок яркости.

Эпоха застоя

Честно говоря, все эти функции не впечатляют. Эта версия операционной системы выглядит посредственной и несущественной. За исключением разделенных переключателей Wi-Fi и мобильного интернета, большинство изменений вы вообще не заметите, а некоторыми будете пользоваться в лучшем случае очень редко, а в худшем – вообще никогда.

При этом смартфонам Pixel многого не хватает по сравнению с конкурентами. Даже дешевые китайские смартфоны опережают Pixel по удобству использования. Не так давно мы писали о том, какие функции Google стоило бы "украсть" у других производителей. Если не считать значительного изменения интерфейса, произошедшего в последние годы, мы давно не видели ничего революционного или действительно важного в Android. В этом году компания занимается косметическими изменениями, выдавая это за новую версию ОС, хотя все эти функции можно было бы втиснуть в какое-нибудь промежуточное обновление с дробными цифрами в названии.

Wear OS 7 тоже здесь

Вместе с версией для телефонов Google выпустила Wear OS 7 для Pixel Watch. Новая прошивка для часов также основана на Android 17 и, по заявлениям разработчиков, обеспечивает на 10 процентов большее время автономной работы благодаря оптимизации процессов.