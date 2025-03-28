Android Auto отримав підтримку мобільних ігор, але грати можна лише на парковці

У новій бета-версії Android Auto 14.1 компанія Google додала підтримку мобільних ігор. Наразі ця функція доступна лише для тестувальників, які вже можуть запускати популярні ігри, зокрема Angry Birds 2, безпосередньо на екрані мультимедійної системи автомобіля. Це дозволить зробити очікування або перерви в дорозі більш цікавими.

Наразі у Android Auto підтримуються чотири гри: Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2, Farm Heroes Saga та Beach Buggy Racing, розповідає 24 Канал.

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Для їх запуску потрібно встановити відповідний застосунок на смартфон, підключений до системи. Однак існує важливе обмеження – грати можна лише у режимі парковки.

Якщо автомобіль почне рух, гра автоматично закриється. Журналіст 9to5Google, який уже протестував нову функцію, зазначає:

Щойно ви перемикаєте передачу, гра одразу згортається та зникає зі списку доступних застосунків. Це зроблено з міркувань безпеки, щоб не відволікати водія під час керування.

Крім того, оновлення принесло в Android Auto підтримку повноекранного режиму. Поки що невідомо, чи буде ця можливість доступна для інших застосунків, але очевидно, що Google прагне зробити свою систему більш функціональною для автомобілів із її сервісами.

Варто нагадати, що підтримку ігор Google анонсувала ще на початку березня в рамках чергового оновлення. Проте точна дата виходу Android Auto 14.1 із бета-тестування поки не розголошується. Також невідомо, чи планує компанія розширювати список доступних ігор у майбутньому.

Це не перша спроба Google інтегрувати ігри в Android Auto. Ще у 2021 році сервіс отримав кілька ігор на базі HTML5 через платформу GameSnacks. Однак останнє оновлення є найбільшою інтеграцією мобільного геймінгу в автомобільну систему Google.