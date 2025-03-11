Google підтвердила, що віджети на екрані блокування будуть додані до репозиторію Android Open Source Project (AOSP) у першому квартальному оновленні після виходу Android 16, запланованого на літо, повідомляє 24 Канал. Наразі система перебуває у стадії бета-тестування та має офіційно вийти у червні.

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Попри те, що у останній бета-версії Android 16 ця функція ще не доступна для смартфонів, журналіст Android Authority Мішал Рахман зміг її активувати. За його словами, нинішня реалізація працює лише через режим заставки Android, який активується під час зарядки пристрою або при підключенні до док-станції.

А тим часом друга публічна бета-версія Android 16 вже доступна користувачам. Вона зосереджена на вдосконаленні можливостей камери, покращеному контролі біометрії, мультимедійних функціях і оптимізації роботи у фоновому режимі.

Google зазначила, що механізм запуску інтерфейсу віджетів можна буде налаштовувати виробникам пристроїв, тож способи активації можуть відрізнятися.

Через менший розмір екранів смартфонів у порівнянні з Pixel Tablet віджети розташовуватимуться по два у вертикальному порядку, а для перегляду інших потрібно буде гортати список.

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Усі віджети за замовчуванням підтримуватимуть розміщення на екрані блокування, однак розробники додатків зможуть вимкнути цю опцію. Також повідомляється, що для запуску окремих програм через віджет користувачам доведеться пройти автентифікацію – за допомогою відбитка пальця, PIN-коду або розблокування по обличчю.