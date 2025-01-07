Одним із рішень, яке дозволить використовувати розширення для браузера Chrome на смартфоні є використання Kiwi Browser – браузера на базі Chromium, зазначає 24 Канал.

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Що таке Kiwi Browser

Це мобільний браузер на базі Chromium, який робить те, на що не здатні інші браузери на смартфонах – він дає можливість встановлювати розширення, які працюють на десктопній версії Chrome. Ця відмінність робить Kiwi Browser універсальним інструментом і для деяких користувачів це може бути критично важливим аспектом.

Щоб встановити розширення, дотримуйтесь таких кроків:

Завантажте останню версію Kiwi Browser безкоштовно з Google Play. Запустіть браузер, натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть пункт Extensions. Увімкніть режим розробника, перемикач для якого знаходиться у верхньому правому куті.

Після цього виконайте наступні дії, щоб додати розширення:

Введіть у рядок URL адресу chrome.google.com/webstore/category/extensions, щоб відкрити Chrome Web Store. Знайдіть потрібне розширення за допомогою пошуку або переглядайте доступні варіанти. Оберіть розширення, натисніть Add to Chrome, підтвердьте дію та дочекайтеся встановлення.

Щоб керувати встановленими розширеннями, зайдіть у меню Extensions через три крапки. Тут можна оновлювати, вимикати або видаляти розширення.

Важливо зазначити, що деякі розширення можуть не працювати, оскільки вони не оптимізовані для Android-пристроїв.

Найкращі розширення Chrome для Android

Розширення Chrome можуть значно полегшити виконання завдань, таких як збереження паролів, створення списків справ або перевірка орфографії. Ось кілька популярних розширень, які точно стануть вам у пригоді:

Google Scholar Button : дозволяє швидко знаходити та цитувати наукові джерела прямо у веб-браузері.

: дозволяє швидко знаходити та цитувати наукові джерела прямо у веб-браузері. Grammarly : інструмент для перевірки орфографії, граматики та пунктуації в режимі реального часу, сумісний із Gmail, Google Docs тощо.

: інструмент для перевірки орфографії, граматики та пунктуації в режимі реального часу, сумісний із Gmail, Google Docs тощо. Todoist : додаток для створення списків справ, нагадувань і керування проєктами.

: додаток для створення списків справ, нагадувань і керування проєктами. Bitmoji Font Generator: розширення для створення стильних шрифтів, які можна копіювати та вставляти в будь-який текст.

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Установлення розширень Chrome неможлива на інших браузерах Android, таких, як Chrome Mobile чи Edge, однак Kiwi Browser вирішує цю проблему. І хоч маніпуляції з налаштування, пошуку та встановлення розширень на Abdroid складніші, ніж на комп’ютері, це можна зробити відносно швидко, скориставшись нашими порадами.