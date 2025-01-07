Одним из решений, которое позволит использовать расширения для браузера Chrome на смартфоне является использование Kiwi Browser – браузера на базе Chromium, отмечает 24 Канал.
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Что такое Kiwi Browser
Это мобильный браузер на базе Chromium, который делает то, на что не способны другие браузеры на смартфонах – он дает возможность устанавливать расширения, которые работают на десктопной версии Chrome. Это отличие делает Kiwi Browser универсальным инструментом и для некоторых пользователей это может быть критически важным аспектом.
Чтобы установить расширение, следуйте следующим шагам:
- Загрузите последнюю версию Kiwi Browser бесплатно из Google Play.
- Запустите браузер, нажмите на три точки в верхнем правом углу и выберите пункт Extensions.
- Включите режим разработчика, переключатель для которого находится в верхнем правом углу.
После этого выполните следующие действия, чтобы добавить расширение:
- Введите в строку URL адрес chrome.google.com/webstore/category/extensions, чтобы открыть Chrome Web Store.
- Найдите нужное расширение с помощью поиска или просматривайте доступные варианты.
- Выберите расширение, нажмите Добавить в Chrome, подтвердите действие и дождитесь установки.
Чтобы управлять установленными расширениями, зайдите в меню Extensions через три точки. Здесь можно обновлять, выключать или удалять расширения.
Лучшие расширения Chrome для Android
Расширения Chrome могут значительно облегчить выполнение задач, таких как сохранение паролей, создание списков дел или проверка орфографии. Вот несколько популярных расширений, которые точно вам пригодятся:
- Google Scholar Buttonпозволяет быстро находить и цитировать научные источники прямо в веб-браузере.
- Grammarly: инструмент для проверки орфографии, грамматики и пунктуации в режиме реального времени, совместим с Gmail, Google Docs и тому подобное.
- Todoist: приложение для создания списков дел, напоминаний и управления проектами.
- Bitmoji Font Generator : расширение для создания стильных шрифтов: расширение для создания стильных шрифтов, которые можно копировать и вставлять в любой текст.
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Установка расширений Chrome невозможна на других браузерах Android, таких, как Chrome Mobile или Edge, однако Kiwi Browser решает эту проблему. И хотя манипуляции по настройке, поиска и установки расширений на Abdroid сложнее, чем на компьютере, это можно сделать относительно быстро, воспользовавшись нашими советами.