Google подтвердила, что виджеты на экране блокировки будут добавлены в репозиторий Android Open Source Project (AOSP) в первом квартальном обновлении после выхода Android 16, запланированного на лето, сообщает 24 Канал. Сейчас система находится в стадии бета-тестирования и должна официально выйти в июне.

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Несмотря на то, что в последней бета-версии Android 16 эта функция еще не доступна для смартфонов, журналист Android Authority Мишал Рахман смог ее активировать. По его словам, нынешняя реализация работает только через режим заставки Android, который активируется во время зарядки устройства или при подключении к док-станции.

А тем временем вторая публичная бета-версия Android 16 уже доступна пользователям. Она сосредоточена на совершенствовании возможностей камеры, улучшенном контроле биометрии, мультимедийных функциях и оптимизации работы в фоновом режиме.

Google отметила, что механизм запуска интерфейса виджетов можно будет настраивать производителям устройств, поэтому способы активации могут отличаться.

Из-за меньшего размера экранов смартфонов по сравнению с Pixel Tablet виджеты будут располагаться по два в вертикальном порядке, а для просмотра других нужно будет листать список.

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Все виджеты по умолчанию будут поддерживать размещение на экране блокировки, однако разработчики приложений смогут отключить эту опцию. Также сообщается, что для запуска отдельных программ через виджет пользователям придется пройти аутентификацию – с помощью отпечатка пальца, PIN-кода или разблокировки по лицу.