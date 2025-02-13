Приложение уже доступно в магазине Google Play и поддерживает смартфоны и планшеты с Android 10 и более новыми версиями, сообщает 24 Канал.

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Функционал приложения включает основные возможности, знакомые пользователям Apple TV на устройствах компании. Среди них – просмотр в списке "Продолжить просмотр", возможность загрузки контента для офлайн-доступа и синхронизация прогресса просмотра на разных устройствах.

Это позволяет, например, начать просмотр на телевизоре и продолжить на смартфоне. Интерфейс имеет минималистичный дизайн, а для планшетов адаптирован под боковую панель.

Внимание! Скачать Apple TV на собственный Android смартфон или планшет можно из официального магазина Google Play по этой ссылке.

Работает не все

Приложение на Android имеет определенные ограничения. Пользователи могут просматривать только контент Apple TV+, MLS Season Pass и MLB Friday Night Baseball. Приобретенный через iTunes Store контент не отображается, а значит, доступа к ранее купленным фильмам и сериалам на Android не будет. Также в приложении отсутствуют оповещения и поддержка трансляции видео на другие устройства через Google Cast.

Ранее пользователи Android могли получить доступ к Apple TV только через веб-версию. Запуск полноценного мобильного клиента значительно упрощает пользование сервисом.

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Кроме этого, Apple обновила приложение Apple TV для Google TV. Теперь пользователи могут оформлять подписку на Apple TV+ и MLS Season Pass непосредственно через Google Play Billing. Для новых пользователей Apple TV+ предусмотрен семидневный бесплатный пробный период через приложение на Android.