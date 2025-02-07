Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, Apple планирует анонсировать iPhone SE нового поколения в формате пресс-релиза.

А тем временем Появились ключевые детали о складном iPhone

Новое устройство получит дизайн iPhone 14, а также поддержку функций Apple Intelligence. Ожидается, что модель будет оснащена портом USB-C в соответствии с европейскими требованиями, а также получит процессор A18, больший дисплей и Face ID для биометрической аутентификации.

Признаком скорого релиза является нехватка iPhone SE текущего поколения в фирменных магазинах Apple в США. Некоторые конфигурации смартфона, например модель на 256 ГБ в красном корпусе, уже недоступны для быстрой покупки. Подобная ситуация наблюдается и с iPhone 14 и iPhone 14 Plus в Европе, которые больше не продаются из-за отсутствия порта USB-C.

Возможное повышение цены и стратегия Apple

Сейчас iPhone SE предлагается по стартовой цене 429 долларов, но с учетом обновленного дизайна и поддержки Apple Intelligence стоимость новой модели может вырасти.

В четвертом квартале 2024 года продажи iPhone снизились на 1%, а на китайском рынке падение составило 11%, поэтому обновленный iPhone SE может стать ключевым элементом стратегии компании для привлечения новых покупателей.

Кроме этого, новый iPhone SE станет первой моделью, которая получит собственный 5G-модем Apple, что позволит компании протестировать эту технологию перед ее внедрением во флагманские устройства.

Что еще представит Apple в ближайшее время?

В следующий вторник (11 февраля) компания также анонсирует наушники PowerBeats Pro 2 с датчиком сердечного ритма, который впоследствии появится и в линейке AirPods.

В первой половине 2025 года Apple планирует выпустить обновленный MacBook Air с процессором M4, бюджетные модели iPad и новый iPad Air.

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Кроме того, до конца года ожидается презентация новых рабочих станций Mac и умного домашнего устройства с дисплеем.