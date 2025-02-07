Каким он будет

В появившейся в интернете, утечке, выложены детали, связанные с дизайном складного iPhone, дисплеем и шарниром, которые станут решающими аспектами устройства. На данном этапе мы не знаем конкретных сроков запуска устройства, но он может быть анонсирован в течение ближайших двух лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу HaYao в соцсети X.

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Согласно утечке, первый складной iPhone от Apple станет устройством в форме книжки, похожим на линейку Galaxy Fold , хотя некоторые сообщения ранее склонялись к формфактору Flip. В этом случае вполне вероятно, что компания тестирует оба варианта, а разные инсайдеры получили разную часть информации.

, хотя некоторые сообщения ранее склонялись к формфактору Flip. В этом случае вполне вероятно, что компания тестирует оба варианта, а разные инсайдеры получили разную часть информации. Источник утверждает, что складной iPhone будет оснащен примерно 12-дюймовым внутренним дисплеем (в разложенном виде) . Его будет изготавливать компания Samsung, что вполне имеет смысл, поскольку поставщик уже имеет большой опыт в производстве гибких дисплейных панелей как минимум для своих собственных складных смартфонов.

. Его будет изготавливать компания Samsung, что вполне имеет смысл, поскольку поставщик уже имеет большой опыт в производстве гибких дисплейных панелей как минимум для своих собственных складных смартфонов. Упоминается, что стоимость шарнира будет составлять целых 110 долларов , что скажется на стоимости устройства. Его будет поставлять компания "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Он должен быть прочным и долговечным.

, что скажется на стоимости устройства. Его будет поставлять компания "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Он должен быть прочным и долговечным. Что касается толщины устройства, то она будет составлять 4,6 миллиметра в развернутом состоянии и 9,2 миллиметра в сложенном.

в развернутом состоянии и в сложенном. Кроме того, утечка также утверждает, что сложный iPhone будет иметь камеру с двумя объективами на задней панели вместо системы с тремя объективами, как в "Pro" моделях iPhone. Оба эти сенсоры будут иметь гибридные линзы из стекла и пластика, подобные тем, что используются в нынешних моделях.

Что касается фронтальной камеры, то в устройстве может быть применена технология металлизации для уменьшения Dynamic Island. Также сообщается, что эта же технология появится в нынешней линейке iPhone 17.

Ожидается, что рамка будет изготовлена из алюминия или титана.

Что касается времени автономной работы, то утечка утверждает, что устройство будет оснащено двумя аккумуляторами общей емкостью 5 000 миллиампер-часов.

HaYao считает, что запуск складного iPhone запланирован на осень 2026 года. Компания якобы планирует продать от 8 до 10 миллионов единиц складного iPhone в 2026 году, а уже через год – 20 миллионов единиц.

Хотя цена неизвестна даже приблизительно, можно уже сейчас сказать, что это будет дороже, чем самая дорогая модель Pro, поскольку здесь ты получаем больше экранов, дорогой шарнир, большую батарею и вообще большее количество материалов.