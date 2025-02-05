Пользователи iCloud смогут легко организовывать встречи, отправлять приглашения и отслеживать ответы гостей. При этом получить и подтвердить приглашение смогут и те, кто не имеет Apple-устройств или подписки на iCloud. Сервис также доступен в веб-версии, сообщает 24 Канал.

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Благодаря Apple Invites организаторы мероприятий смогут просматривать и управлять событиями, отслеживать ответы гостей и настраивать приглашения, добавляя, например, адрес места встречи или фон изображения. Гости смогут публиковать фото и видео с событий в приложении.

При создании приглашения можно использовать собственные фото или специальные фоны, доступны в Apple Invites. На устройствах с поддержкой Apple Intelligence будет работать функция Image Playground, позволяющая создавать изображения с помощью искусственного интеллекта.

Приложение имеет интеграцию с Apple Maps и погодным сервисом, а также возможность добавлять совместный плейлист в Apple Music, доступный для всех приглашенных.

Важная информация! Функция создания приглашений доступна только пользователям iCloud Plus, подписка на который начинается с 0.99 доллара в месяц. Apple Invitations будет работать исключительно на iPhone с iOS 18 и выше.

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Новый сервис от Apple имеет схожий функционал с Partiful, популярным сервисом для планирования событий, который был запущен в 2020 году. Оба приложения предлагают удобный интерфейс для просмотра деталей мероприятий и управления приглашениями, однако Partiful является бесплатным и ориентированным на молодежную аудиторию.