Что известно

Согласно сообщению Марка Гурмана, главного инсайдера Apple, компания отказывается от проекта N107, который никогда не был обнародован, так же, как ранее отказалась от разработки автономного автомобиля. Это обернется для производителя отставанием от конкурентов, если технология в конце концов понравится пользователям и они будут ее покупать. Apple и без того серьезно проиграла на рынке искусственного интеллекта, а теперь уступает и здесь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ранний план по проекту N107 заключался в создании инновационного устройства, который выглядел бы как обычные очки, но предлагал бы функции дополненной реальности, которые могли бы отображать информацию, видимую только человеку, что его носит.

В отличие от громоздкой гарнитуры, с которой вы вряд ли ходили бы по улице (хотя были и такие смельчаки), с очками можно провести весь день и даже не заметить этого. Большую часть времени они бы выполняли роль традиционных очков или стильного украшения, а при необходимости – предоставляли бы подсказки по маршруту, отвечали бы на вопросы, позволяли бы искать в интернете и писать сообщения без необходимости брать в руки телефон, выводили перед глазами оповещения и прочее.

Очевидно, что применение в этом случае более практичное и полезное, чем все то, что предлагает Vision Pro, однако Apple все равно отказывается от дальнейшего развития. Apple Vision Pro, представлен в 2023 году, является технически впечатляющим устройством, который почти не имеет практического применения, но зато имеет чрезвычайно высокую цену – 3499 долларов США. Apple провела большую часть 2024 года, корректируя свои прогнозируемые показатели продаж все ниже и ниже, в конце остановившись на оценке в 500 000 проданных устройств, и нет оснований считать, что что-то изменится.

С очками все могло бы быть иначе, однако мы этого больше не узнаем.

Первоначальная версия продукта должна была подключаться к iPhone, но от нее отказались, когда выяснилось, что потребность в вычислительной мощности очков перегружает телефон и быстро разряжает его батарею .

. Apple переключилась на сопряжение очков с устройствами Mac, но и здесь ожидания не оправдались.

Поэтому, как сообщает Гурман, в начале прошлой недели компания вообще отказалась от разработки.

Не исключено, что компания вернется к разработке в далеком будущем, когда свои устройства выпустят Google, Samsung, продолжит улучшать Meta и другие компании. Это традиционный подход Apple: сначала ждать, пока конкуренты окончательно освоят и улучшат ту или иную технологию, а потом взять ее себе, добавить несколько собственных идей и инноваций, и в конце выпустить что-то свое. Мы это видим постоянно в iPhone, поэтому нет причин сомневаться, что так будет и с очками.