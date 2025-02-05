Користувачі iCloud зможуть легко організовувати зустрічі, надсилати запрошення та відстежувати відповіді гостей. При цьому отримати та підтвердити запрошення зможуть і ті, хто не має Apple-пристроїв або підписки на iCloud. Сервіс також доступний у веб-версії, повідомляє 24 Канал.

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Завдяки Apple Invites організатори заходів зможуть переглядати та керувати подіями, відстежувати відповіді гостей та налаштовувати запрошення, додаючи, наприклад, адресу місця зустрічі або фон зображення. Гості зможуть публікувати фото та відео з подій у додатку.

При створенні запрошення можна використовувати власні фото або спеціальні фони, доступні в Apple Invites. На пристроях із підтримкою Apple Intelligence працюватиме функція Image Playground, що дозволяє створювати зображення за допомогою штучного інтелекту.

Застосунок має інтеграцію з Apple Maps і погодним сервісом, а також можливість додавати спільний плейлист в Apple Music, доступний для всіх запрошених.

Важлива інформація! Функція створення запрошень доступна лише користувачам iCloud Plus, передплата на який починається з 0.99 долара на місяць. Apple Invitations працюватиме виключно на iPhone з iOS 18 та вище.

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Новий сервіс від Apple має схожий функціонал із Partiful, популярним сервісом для планування подій, що був запущений у 2020 році. Обидва застосунки пропонують зручний інтерфейс для перегляду деталей заходів та управління запрошеннями, однак Partiful є безкоштовним та орієнтованим на молодіжну аудиторію.