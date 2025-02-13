Застосунок уже доступний у магазині Google Play і підтримує смартфони та планшети з Android 10 і новішими версіями, повідомляє 24 Канал.

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Функціонал програми включає основні можливості, знайомі користувачам Apple TV на пристроях компанії. Серед них – перегляд у списку "Продовжити перегляд", можливість завантаження контенту для офлайн-доступу та синхронізація прогресу перегляду на різних пристроях.

Це дозволяє, наприклад, почати перегляд на телевізорі та продовжити на смартфоні. Інтерфейс має мінімалістичний дизайн, а для планшетів адаптований під бічну панель.

Увага! Завантажити Apple TV на власний Android смартфон або планшет можна з офіційного магазину Google Play за цим посиланням.

Працює не все

Застосунок на Android має певні обмеження. Користувачі можуть переглядати лише контент Apple TV+, MLS Season Pass і MLB Friday Night Baseball. Придбаний через iTunes Store контент не відображається, а отже, доступу до раніше куплених фільмів і серіалів на Android не буде. Також у застосунку відсутні сповіщення та підтримка трансляції відео на інші пристрої через Google Cast.

Раніше користувачі Android могли отримати доступ до Apple TV лише через веб-версію. Запуск повноцінного мобільного клієнта значно спрощує користування сервісом.

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Окрім цього, Apple оновила застосунок Apple TV для Google TV. Тепер користувачі можуть оформлювати підписку на Apple TV+ та MLS Season Pass безпосередньо через Google Play Billing. Для нових користувачів Apple TV+ передбачено семиденний безкоштовний пробний період через додаток на Android.