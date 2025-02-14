Среди ключевых нововведений – гибридные режимы автоэкспозиции, поддержка Ultra HDR, новые настройки разрешения для приложений, работающих с медицинскими данными, адаптивные параметры видеовыхода для телевизоров и улучшенное управление системными ресурсами, рассказывает 24 Канал.

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Также Android 16 предоставляет возможность тонкой настройки цветовой температуры, оттенков и теней, что обеспечивает лучший контроль над передачей цветов в фотографиях. Внедрен новый фреймворк, который позволяет сторонним приложениям использовать камеру для создания динамических фото (Motion Photo).

Кроме того, улучшена поддержка съемки в формате High Dynamic Range (HDR): добавлено Ultra HDR, который увеличивает детализацию и контрастность изображений, что улучшает качество фотографий при сложных условиях освещения.

Больше функций для отслеживания здоровья

Android 16 Beta 2 расширяет возможности управления данными о здоровье пользователей. Теперь можно отдельно настраивать разрешения для приложений, запрашивающих доступ к данным о температуре кожи и частоте сердечных сокращений, а также запретить сбор этих данных в фоновом режиме.

Этот механизм представлен в виде нового системного фреймворка, который повышает уровень конфиденциальности и обеспечивает более точный контроль над персональными данными. Google продолжает активно развивать функции мониторинга здоровья, и в будущих обновлениях можно ожидать дальнейших улучшений в этой сфере.

Новые возможности медиа

Вторая бета-версия Android 16 также улучшает мультимедийные возможности системы, в частности в сферах воспроизведения видео и обработки звука. Новый фреймворк автоматически адаптирует параметры аудио- и видеовыхода при трансляции контента на телевизоры, обеспечивая оптимальные настройки в зависимости от характеристик устройства.

Этот механизм будет полезным не только для стриминговых сервисов, но и для игровых приложений, поскольку позволяет автоматически подстраивать качество изображения и звука для комфортного гейминга.

Другие нововведения

Еще одним нововведением стала возможность выбора между английской и метрической системами измерения в региональных настройках. Ранее пользователи могли устанавливать только единицы измерения температуры и первый день недели.

Android 16 Beta 2 включает ряд технических улучшений, направленных на повышение стабильности, производительности и адаптивности системы.

Среди основных изменений:

обновленная поддержка шрифтов,

поддержка живых обоев, созданных на основе данных пользователя,

расширенный контроль за задачами, выполняемых приложениями,

более подробная информация о нагрузке на процессор,

режим совместимости для приложений, использующих устаревшие методы управления памятью.

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Android 16 была впервые представлена в ноябре 2024 года в формате Developer Preview. Вторая превью-версия появилась в декабре, а первая бета-версия вышла три недели назад.

Сейчас система перешла в активную фазу тестирования, и вторая бета-версия доступна участникам программы Android Beta Program. Принять участие в тестировании могут владельцы Google Pixel 6, Pixel 6 Pro и более новых моделей вплоть до актуальной серии Pixel 9.

Однако пользователям следует помнить, что тестовая версия может содержать ошибки и приводить к нестабильной работе устройства.