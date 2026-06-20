Ці 3 функції безпеки варто увімкнути на будь-якому Android-смартфоні

Сучасний смартфон перетворився на цифровий сейф, де ми зберігаємо особисте листування, банківські доступи та конфіденційну інформацію. Проте стандартних заводських налаштувань часто буває недостатньо для повноцінного захисту від професійних зловмисників або випадкової втрати пристрою.

Як не втратити контроль над гаджетом

Багато користувачів помилково вважають, що звичайного пароля або графічного ключа достатньо для безпеки. Насправді ж комплексна система захисту починається з активації інструментів, які дозволяють контролювати пристрій навіть на відстані, пише 24 Канал.

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Одним із найважливіших елементів є система пошуку пристрою, яка значно спрощує життя власнику в критичних ситуаціях. Функція Find Hub, як правило, вмикається в налаштуваннях, щойно ви входите у свій обліковий запис Google на новому смартфоні. Ви також можете перевірити це вручну, зайшовши у Налаштування й увівши в пошуку фразу "Центр пошуку". Він, як правило, знаходиться в розділі "Безпека й конфіденційність", але назва може відрізнятися, залежно від виробника.

Головна перевага цієї системи полягає у її здатності працювати навіть тоді, коли смартфон не під'єднаний до інтернету або має вимкнений GPS. У таких випадках система використовує мережу Android-пристроїв, розташованих поруч, щоб передати координати власнику. Через цей сервіс можна не лише побачити гаджет на мапі, а й змусити його подати гучний сигнал, дистанційно заблокувати екран або повністю видалити всі дані.

У випадку втрати смартфона ви можете зайти через комп'ютер у Центр пошуку (просто введіть у Google), вибрати свій смартфон і переглянути інформацію про його розташування. Крім того, можна подати сигнал, позначити пристрій як загублений або скинути йоо налаштування.

Для власників пристроїв певних брендів існують додаткові рівні страхування. Наприклад, Galaxy S26 має власну службу відстеження під назвою Find My Mobile. У ній передбачили корисну опцію автоматичного надсилання останнього місцеперебування перед тим, як акумулятор повністю розрядиться. Це дозволяє дізнатися, де був телефон в останню хвилину своєї роботи.

Інтелектуальний захист від фізичної крадіжки

Наступний етап безпеки стосується безпосередньо моменту крадіжки. Сучасні технології дозволяють смартфону самостійно розпізнавати підозрілі дії. Якщо хтось вихопить телефон із ваших рук і почне тікати, датчики руху пристрою разом із Wi‑Fi, Bluetooth та штучним інтелектом зафіксують цей рух і миттєво заблокують екран.

Окрім автоматичного блокування, існують три додаткові опції, які фахівці радять увімкнути вручну:

Перша – це перевірка особи (Identity Check). Вона вимагає біометричного підтвердження для критичних змін в обліковому записі, наприклад, при спробі скинути пароль або змінити методи відновлення доступу. Це робить викрадення самого акаунту майже неможливим для сторонньої особи.

Друга важлива функція – блокування пристрою в офлайні. Зловмисники зазвичай першим ділом вмикають "режим польоту", щоб телефон зник із радарів систем відстеження. Це налаштування автоматично блокує гаджет, якщо він тривалий час перебуває без доступу до мережі.

Третя функція активує блокування після кількох невдалих спроб авторизації, що дає власнику додатковий час на пошук або дистанційне очищення пам'яті смартфона.

Щоб знайти ці опції, зайдіть у Налаштування й у стрічці пошуку знайдіть "Захист у разі крадіжки".

Максимальна приватність з Android 16

З виходом операційної системи Android 16 розробники додали функцію розширеного захисту (Advanced Protection). Попри те, що вона дещо обмежує певні дії користувача, рівень безпеки зростає в рази. Ця система об'єднує кілька механізмів, які працюють у фоновому режимі. Один із них – перезавантаження після бездіяльності. Якщо смартфон залишається заблокованим протягом трьох днів, він автоматично перезавантажується, що робить складні методи зламу практично неефективними.

Також розширений захист блокує застарілі мережі 2G, які мають низький рівень шифрування та часто використовуються хакерами для перехоплення даних. Окрім цього, система активує посилену безпеку в браузері Chrome та захист від спаму і шкідливих посилань у повідомленнях. Це безумовно незручно, але з цим можна миритися в обмін на весь той захист, який пропонує функція.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно спочатку налаштувати блокування екрана. Потім зайдіть у Налаштування, виберіть "Безпека та конфіденційність", а потім "Додатковий захист" у розділі "Інші налаштування".

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Активація цих функцій дозволяє створити багатошарову систему захисту. Хоча деякі з них можуть здатися надмірними, у випадку реальної загрози саме вони стануть тим бар'єром, який врятує вашу приватність і фінанси. Більшість згаданих налаштувань можна знайти в меню Google або в розділі безпеки та конфіденційності вашого смартфона.