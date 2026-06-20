Как не потерять контроль над гаджетом

Многие пользователи ошибочно считают, что обычного пароля или графического ключа достаточно для безопасности. На самом деле комплексная система защиты начинается с активации инструментов, которые позволяют контролировать устройство даже на расстоянии, пишет 24 Канал.

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Одним из важнейших элементов является система поиска устройства, которая значительно упрощает жизнь владельцу в критических ситуациях. Функция Find Hub, как правило, включается в настройках, как только вы входите в свою учетную запись Google на новом смартфоне. Вы также можете проверить это вручную, зайдя в "Настройки" и введя в поиске фразу "Центр поиска". Он, как правило, находится в разделе "Безопасность и конфиденциальность", но название может отличаться в зависимости от производителя.

Главное преимущество этой системы заключается в ее способности работать даже тогда, когда смартфон не подключен к интернету или у него выключен GPS. В таких случаях система использует сеть Android-устройств, расположенных поблизости, чтобы передать координаты владельцу. С помощью этого сервиса можно не только увидеть гаджет на карте, но и заставить его подать громкий сигнал, удаленно заблокировать экран или полностью удалить все данные.

В случае потери смартфона вы можете зайти через компьютер в Центр поиска (просто введите в Google), выбрать свой смартфон и просмотреть информацию о его местоположении. Кроме того, можно подать сигнал, пометить устройство как утерянное или сбросить его настройки.

Для владельцев устройств определенных брендов существуют дополнительные уровни страхования. Например, Galaxy S26 имеет собственную службу отслеживания под названием Find My Mobile. В ней предусмотрена полезная опция автоматической отправки последнего местонахождения перед тем, как аккумулятор полностью разрядится. Это позволяет узнать, где был телефон в последнюю минуту своей работы.

Интеллектуальная защита от физической кражи

Следующий этап безопасности касается непосредственно момента кражи. Современные технологии позволяют смартфону самостоятельно распознавать подозрительные действия. Если кто-то выхватит телефон из ваших рук и начнет убегать, датчики движения устройства вместе с Wi‑Fi, Bluetooth и искусственным интеллектом зафиксируют это движение и мгновенно заблокируют экран.

Помимо автоматической блокировки, существуют три дополнительные опции, которые специалисты советуют включить вручную:

Первая — это проверка личности (Identity Check). Она требует биометрического подтверждения для критических изменений в учетной записи, например, при попытке сбросить пароль или изменить методы восстановления доступа. Это делает похищение самой учетной записи практически невозможным для постороннего лица.

Вторая важная функция – блокировка устройства в офлайн-режиме. Злоумышленники обычно в первую очередь включают "режим полета", чтобы телефон исчез с радаров систем отслеживания. Эта настройка автоматически блокирует гаджет, если он длительное время находится без доступа к сети.

Третья функция активирует блокировку после нескольких неудачных попыток авторизации, что дает владельцу дополнительное время на поиск или удаленную очистку памяти смартфона.

Чтобы найти эти опции, зайдите в "Настройки" и в строке поиска найдите "Защита от кражи".

Максимальная конфиденциальность с Android 16

С выходом операционной системы Android 16 разработчики добавили функцию расширенной защиты (Advanced Protection). Несмотря на то, что она несколько ограничивает определенные действия пользователя, уровень безопасности возрастает в разы. Эта система объединяет несколько механизмов, которые работают в фоновом режиме. Один из них — перезагрузка после бездействия. Если смартфон остается заблокированным в течение трех дней, он автоматически перезагружается, что делает сложные методы взлома практически неэффективными.

Также расширенная защита блокирует устаревшие сети 2G, которые имеют низкий уровень шифрования и часто используются хакерами для перехвата данных. Кроме того, система активирует усиленную безопасность в браузере Chrome и защиту от спама и вредоносных ссылок в сообщениях. Это, безусловно, неудобно, но с этим можно смириться в обмен на всю ту защиту, которую предлагает функция.

Чтобы включить эту функцию, сначала нужно настроить блокировку экрана. Затем зайдите в "Настройки", выберите "Безопасность и конфиденциальность", а затем "Дополнительная защита" в разделе "Другие настройки".

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Активация этих функций позволяет создать многоуровневую систему защиты. Хотя некоторые из них могут показаться излишними, в случае реальной угрозы именно они станут тем барьером, который спасет вашу конфиденциальность и финансы. Большинство упомянутых настроек можно найти в меню Google или в разделе безопасности и конфиденциальности вашего смартфона.