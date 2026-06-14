Міфи та реальність кіберзахисту через VPN

VPN часто рекламують як універсальний засіб захисту від усіх можливих загроз у мережі. Однак експерти наголошують, що це лише один із рівнів безпеки, який має чіткі обмеження. Насправді віртуальна приватна мережа не може зупинити професійного зловмисника, якщо користувач сам припускається критичних помилок, пише 24 Канал.

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Насправді VPN мало чим може допомогти проти цілеспрямованої атаки хакера. Проте такі сервіси ефективно маскують вашу активність від інтернет-провайдерів і рекламодавців. Уявіть, що звичайне підключення до мережі – це ваш будинок із великими вікнами та загальнодоступною адресою, де будь-який перехожий бачить ваші дії. Увімкнення VPN подібне до того, якби ви зачинили всі віконниці та прибрали номер будинку з усіх реєстрів.

Це ускладнює стеження, але не робить вас невразливими. Якщо хакер діє за принципом зловмисника, який просто ходить від дверей до дверей у пошуках відчиненого входу, захист ззовні не допоможе, якщо ви самі впустите його всередину.

Ефективність проти DDoS-атак

Однією з головних переваг VPN є протидія DDoS-атакам. Такі атаки відбуваються, коли зловмисники завалюють ваше з'єднання величезною кількістю нелегітимного трафіку через мережу ботів. Це популярний метод серед агресивних гравців в онлайн-іграх або людей, які хочуть помститися за суперечку в соціальних мережах. Оскільки для такої атаки потрібна справжня IP-адреса жертви, VPN стає надійним бар'єром, підміняючи її своєю власною.

У такому випадку є сенс вмикати VPN під час завантаження системи та залишати його працювати у фоновому режимі.

Сервери провідних постачальників послуг зазвичай мають потужний вбудований захист від перевантажень, тому користувач навіть не помітить спроби втручання. Фахівці радять тримати сервіс постійно активним, адже навіть короткочасний витік справжніх даних може спровокувати повторні атаки.

Публічний Wi-Fi та сучасні методи перехоплення

Існує поширене переконання, що VPN критично необхідний для роботи у відкритих мережах. Раніше зловмисники часто використовували атаки типу Man-in-the-Middle (MitM), створюючи фальшиві точки доступу для викрадення паролів. 10 – 15 років тому, коли протокол HTTPS ще не став стандартом, це становило серйозну загрозу. Сьогодні ж ситуація змінилася на краще. Сучасні браузери попереджають про відсутність сертифікатів безпеки, а шифрування HTTPS захищає дані користувача навіть без додаткових інструментів.

Попри це, VPN усе ще може приховати домени сайтів, які ви відвідуєте. Однак він виявляється безсилим проти "крадіжки сесій" (cookiejacking). У цьому разі хакери викрадають файли cookie безпосередньо з вашого пристрою. Оскільки ці дані зберігаються локально, зловмиснику не потрібна ваша IP-адреса для отримання доступу до ваших акаунтів.

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Чому антивірус залишається необхідним

Головне вразливе місце VPN – нездатність розпізнавати шкідливі файли або програми. Якщо ви випадково завантажите вірус або запустите небезпечний софт, віртуальна мережа ніяк не завадить його роботі. Вона просто не "бачить" внутрішні процеси вашого комп'ютера чи смартфона. Повноцінна система безпеки повинна бути багаторівневою, де VPN виступає лише одним із шарів.

До віртуальної мережі обов'язково варто додати якісний антивірус із підпискою, який захистить від прямого проникнення шкідливого коду. Також фахівці радять використовувати менеджери паролів. Вони допоможуть зберегти облікові записи в безпеці навіть у разі масштабних витоків даних на популярних сервісах.

Правильні звички під час перегляду вебсторінок та базова цифрова гігієна дають значно більше користі, ніж будь-яка програма окремо.