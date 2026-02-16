В Android є приховане налаштування, яке робить звук гучнішим: як його включити

Багато користувачів Android стикаються з ситуацією, коли навіть на максимальній гучності смартфон звучить тихо. Здається, що динаміки просто не здатні на більше. Насправді ж у системі є обмеження, про яке знають далеко не всі – і воно безпосередньо впливає на рівень звуку.

У смартфонах на Android виробники зазвичай встановлюють програмне обмеження гучності. Повзунок у панелі керування не завжди відкриває повний потенціал динаміків – система навмисно залишає запас, щоб уникнути спотворень, хрипів і можливих пошкоджень аудіомодулів. Про це пише Make use of.

Чому Android обмежує гучність і як це вимкнути?

Кожен динамік має фізичну межу. Якщо перевищити її, звук стає різким і тріскучим, а тривале навантаження може скоротити ресурс роботи. Саме тому Android стримує максимальний рівень, залишаючи невеликий "запас безпеки". Проте в деяких моделях цей ліміт можна зняти.

На смартфонах Samsung для цього потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Звуки та вібрація", обрати "Гучність", натиснути на три крапки у верхньому куті та знайти пункт "Обмеження гучності мультимедіа". Після активації перемикача система дозволяє підвищити максимальний рівень звуку. Результат залежить від конкретної моделі та політики виробника – у деяких пристроях повністю вимкнути обмеження не вийде.

Налаштування Android

Як пише УНІАН, окрема історія – Bluetooth-аудіо. Тут працює функція Absolute Volume, яка синхронізує рівень гучності смартфона та бездротового пристрою. З одного боку, це зручно, адже зменшується ризик різкого стрибка гучності під час перемикання між пристроями. З іншого – саме ця синхронізація часто створює додаткове обмеження.

Щоб вимкнути Absolute Volume, потрібно активувати режим розробника. Для цього в налаштуваннях слід перейти в розділ "Про телефон" і натиснути на пункт "Номер збірки" сім разів поспіль. Після підтвердження PIN-коду з'явиться меню "Для розробників" у системних налаштуваннях. Там необхідно знайти опцію "Вимкнути абсолютну гучність" і активувати її. Після цього варто перепідключити Bluetooth-навушники або колонку, щоб зміни набули чинності.

Важливо пам'ятати: збільшення гучності понад стандартні обмеження може вплинути не лише на техніку, а й на слух. Тривале прослуховування на максимальних рівнях здатне спричинити погіршення слуху. Крім того, перевантаження динаміків може призвести до спотворення звуку або навіть поломки – особливо якщо йдеться про смартфон, ремонт якого коштує значно дорожче, ніж заміна бюджетної Bluetooth-колонки.

Фактично цей спосіб не "підсилює" звук програмно, а лише знімає штучний бар'єр, встановлений Android. У поєднанні з коригуванням еквалайзера це дозволяє отримати гучніший і більш насичений звук без сторонніх додатків. І все це – за кілька хвилин у меню налаштувань.