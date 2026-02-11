Англосаксонський меч віком 1500 років дивує вчених: на що вказали руни й золоте оздоблення

У графстві Кент, Велика Британія, археологи натрапили на виняткову знахідку – старовинний меч, який зберігся майже без ушкоджень. Артефакт уже називають одним із найважливіших відкриттів останніх років, адже він проливає світло на владу, зв’язки та переселення в ранньому середньовіччі.

Що розповідає меч про англосаксонську еліту?

Розкопки поблизу міста Кентербері у графстві Кент проводили фахівці з Університету Центрального Ланкаширу. Саме там в англосаксонському могильнику дослідники виявили меч, якому близько 1 500 років. За словами керівника проєкту, професора Дункана Сейєра, це один із найкраще збережених зразків зброї того періоду у Великій Британії, пише Arkeonews.

Артефакт датується VI століттям. Він одразу привернув увагу завдяки оздобленню. Руків’я прикрашене сріблом і позолотою, а на клинку та металевих елементах збереглися рунічні написи. Руни використовувалися в Північній Європі до поширення латинської абетки, тому такі знаки становлять значну цінність для вивчення писемності та культурних контактів того часу.



Позолочене срібне руків'я меча / Фото Університет Центрального Ланкаширу

Не менш важливою стала збереженість органічних матеріалів. Поруч із мечем археологи зафіксували залишки дерев’яних і шкіряних елементів піхов, вистелених бобровим хутром.

Подібні знахідки трапляються надзвичайно рідко, адже органіка зазвичай не переживає півтори тисячі років. Це свідчить як про особливі умови поховання, так і про високий статус людини, якій належала зброя.



Рентген меча / Фото Університет Центрального Ланкаширу

Поховання вказує на тісний зв’язок воїна з мечем. За реконструкцією, чоловіка поховали так, щоб він тримав зброю в обіймах. У ранньому середньовіччі мечі були не просто інструментами війни, а символами влади та спадкоємності. Їх передавали з покоління в покоління, підкреслюючи приналежність до еліти.



Археологи розкопують поховання / Фото Університет Центрального Ланкаширу

Сам могильник уже називають одним із найбагатших у південній Англії. Окрім меча, дослідники знайшли золоту підвіску із зображенням змії або дракона. Ймовірно, вона належала жінці високого статусу або зберігалася як родинна реліквія. Поєднання двох предметів такого рівня в межах одного комплексу – виняткова ситуація для археології регіону.

Інші поховання містять списи, щити, ножі, а також намиста, пряжки, фібули та навіть добре збережене дерев’яне відро. Розподіл інвентарю відповідає соціальним ролям того часу: у чоловічих могилах переважає зброя, у жіночих – прикраси й побутові речі.



Золотий кулон / Фото Університет Центрального Ланкаширу

Окрему увагу науковці приділяють предметам скандинавського та франкського походження, знайденим на цій ділянці. Це вказує на активні контакти між Британією та континентальною Європою, йдеться в заяві на сайті Університету Центрального Ланкаширу. Таким чином, Кент у V – VI століттях був не ізольованим регіоном, а частиною ширшої мережі політичних і торговельних зв’язків.

Наразі археологи дослідили лише 12 із понад 200 поховань. Більша частина могильника ще чекає на розкопки, тож команда очікує нових відкриттів. Уже зараз цей комплекс розглядають як ключовий для розуміння формування англосаксонської ідентичності, структури влади та міжнародних зв’язків у ранньому середньовіччі.