Что рассказывает меч об англосаксонской элите?

Раскопки вблизи города Кентербери в графстве Кент проводили специалисты из Университета Центрального Ланкашира. Именно там в англосаксонском могильнике исследователи обнаружили меч, которому около 1 500 лет. По словам руководителя проекта, профессора Дункана Сейера, это один из наиболее хорошо сохранившихся образцов оружия того периода в Великобритании, пишет Arkeonews.

Артефакт датируется VI веком. Он сразу привлек внимание благодаря отделке. Рукоятка украшена серебром и позолотой, а на клинке и металлических элементах сохранились рунические надписи. Руны использовались в Северной Европе до распространения латинского алфавита, поэтому такие знаки представляют значительную ценность для изучения письменности и культурных контактов того времени.



Позолоченная серебряная рукоять меча / Фото Университет Центрального Ланкашира

Не менее важной стала сохранность органических материалов. Рядом с мечом археологи зафиксировали остатки деревянных и кожаных элементов ножен, выстланных бобровым мехом. Подобные находки встречаются чрезвычайно редко, ведь органика обычно не переживает полторы тысячи лет. Это свидетельствует как об особых условиях захоронения, так и о высоком статусе человека, которому принадлежало оружие.



Рентген меча / Фото Университет Центрального Ланкашира

Захоронение указывает на тесную связь воина с мечом. По реконструкции, мужчину похоронили так, чтобы он держал оружие в объятиях. В раннем средневековье мечи были не просто инструментами войны, а символами власти и преемственности. Их передавали из поколения в поколение, подчеркивая принадлежность к элите.



Археологи раскапывают захоронения / Фото Университет Центрального Ланкашира

Сам могильник уже называют одним из самых богатых в южной Англии. Кроме меча, исследователи нашли золотую подвеску с изображением змеи или дракона. Вероятно, она принадлежала женщине высокого статуса или хранилась как семейная реликвия. Сочетание двух предметов такого уровня в пределах одного комплекса – исключительная ситуация для археологии региона.

Другие захоронения содержат копья, щиты, ножи, а также ожерелья, пряжки, фибулы и даже хорошо сохранившееся деревянное ведро. Распределение инвентаря соответствует социальным ролям того времени: в мужских могилах преобладает оружие, в женских – украшения и бытовые вещи.



Золотой кулон / Фото Университет Центрального Ланкашира

Особое внимание ученые уделяют предметам скандинавского и франкского происхождения, найденным на этом участке. Это указывает на активные контакты между Британией и континентальной Европой, говорится в заявлении на сайте Университета Центрального Ланкашира. Таким образом, Кент в V – VI веках был не изолированным регионом, а частью более широкой сети политических и торговых связей.

Сейчас археологи исследовали только 12 из более 200 захоронений. Большая часть могильника еще ждет раскопок, поэтому команда ожидает новых открытий. Уже сейчас этот комплекс рассматривают как ключевой для понимания формирования англосаксонской идентичности, структуры власти и международных связей в раннем средневековье.