Какие символы указывают на утраченную цивилизацию?

Мэтью ЛаКруа, исследователь, который посвятил годы изучению древних памятников, рассказал, что его открытие началось с обнаружения повторяющихся гигантских Т-образных форм, трехступенчатых выемок и ступенчатых пирамид, вырезанных в древних камнях по всему миру. Эти специфические символы, построены в разных масштабах, находят в местах, которые по официальной версии не имели никаких культурных связей между собой, пишет Daily Mail.

Символы встречаются в локациях от региона озера Ван в Турции до Южной Америки и Камбоджи. По словам Мэтью Лакруа, источником этой глобальной системы является восточная Турция, в частности регион озера Ван, где расположена местность Йонис. Он описывает это место как древнейший источник символов, архитектуры и учений цивилизации, датируя его примерно 40 тысячами лет. Исследователь утверждает, что Йонис сохраняет оригинальный план, который позже был перенесен в такие места, как Гиза и Тиаванако.

Повторяющиеся мотивы – гигантские Т-формы, ступенчатые пирамиды, перевернутые пирамиды, львы и сакральная геометрия – появляются в Йонисе в наиболее концентрированной форме, прежде чем повториться на отдаленных участках по всему миру.

Неподалеку находится место Кефкалеси, которое демонстрирует один из самых ярких примеров этих символов в камне. Базальтовая резьба размером один метр двадцать сантиметров на один метр двадцать сантиметров, известна как рельеф Кефкалеси, содержит сложную иконографию, отражающую символы, найденные в Ионисе, Гизе и южноамериканских местах.



Расследование началось после обнаружения повторяющихся гигантских Т-образных форм, трехуровневых углублений и ступенчатых пирамид, вырезанных на древних камнях по всему миру. Узоры не должны были бы существовать в разных несвязанных культурах, что свидетельствует об общем происхождении, а не о независимом развитии / Фото Мэтью ЛаКруа

ЛаКруа объяснил, что этот рельеф стал одним из важнейших артефактов для его исследования. Он соединяет Египет с этим регионом и позволяет проследить глобальный паттерн в обратном направлении. Исследователь указал на повторяющиеся мотивы: Т-образные формы, повторяющиеся снова и снова, ступенчатую пирамиду с тремя дверями и льва. Эти же элементы появляются неоднократно на участках по всему миру.

Относительно льва, он добавил, что этот символ выступает охранником, а его размещение помогает объяснить структуру кода. Рельеф укрепил интерпретацию символов исследователем и ускорил его анализ подобных структур в храме Сфинкса в Египте.

Не все с этим согласятся

Однако традиционные археологи датируют известные места озера Ван периодом Урарту, насчитывающим тысячи лет, а не десятки тысяч, и утверждают, что нет доказательств в поддержку глобальной цивилизации эпохи до ледникового периода. Ни одно рецензируемое исследование пока не подтверждает датировку, предложенную ЛаКруа.

Переломный момент в работе исследователя наступил в ноябре 2025 года, когда он просмотрел фотографию храма Сфинкса в Египте, которая висела в рамке у него дома в течение восьми лет. Изображение показывает храм Сфинкса перед статуей, закрытый для публики, и, как он считает, обнаруживает перевернутую ступенчатую пирамиду, встроенную в структуру.



Изображение, на котором виден храм Сфинкса, расположенный перед статуей и закрытый для посетителей, показало то, что, по мнению исследователя, является перевернутой ступенчатой пирамидой, встроенной в конструкцию / Фото Мэтью ЛаКруа

Эта идея побудила ЛаКруа проанализировать все плато Гиза, где он обнаружил повторяющиеся появления перевернутых ступенчатых пирамид и гигантских Т-форм в храме Сфинкса, храме долины и погребальных храмах Хафры и Менкаура.

Некоторые исследователи предполагали, что Сфинкс изначально был вырезан как лев, прежде чем его позже переделали с лицом фараона, хотя эта теория не принимается среди традиционных археологов.

Используя астрономическую прецессию – медленное колебание земной оси – и предложенное выравнивание Сфинкса с созвездием Льва, ЛаКруа сузил дату строительства или до примерно 12 тысяч лет назад, около конца последнего ледникового периода, или до 38 тысяч лет назад, на один полный прецессионный цикл раньше.

Он отверг младшую дату, ссылаясь на теории катастрофических наводнений, которые уничтожили бы поверхностные структуры, и вместо этого датировал большие пирамиды, Сфинкса и храм долины примерно 38 тысячами лет.

ЛаКруа отметил, что тот же архитектурный план также появляется в Южной Америке в Тиауанако и Пума Пунку. Планировка храма пирамиды Акапана в Тиауанако имеет точно такую же форму, как и камни в этих конструкциях, как и сама планировка храма.



Место и Кефкалеси является одним из самых ярких примеров повторяющихся каменных символов. Обведенные ступенчатые пирамиды, вершина указывает на перевернутую пирамиду, а центр подчеркивает букву Т / Фото Мэтью ЛаКруа

Лидарное сканирование Пума Пунку выявило массивный Т-образный дизайн, который, по словам ЛаКруа, подкрепляет его теорию общего архитектурного шаблона. Поэтому Пума Пунку и Тиаванако является зеркальным отражением Египта в Южной Америке.



Символы из Пума Пунку. Исследователь считает, что эти сходства не должны существовать в разных культурах, которые не были связаны между собой, что свидетельствует об общем происхождении, а не о независимом развитии / Фото Мэтью ЛаКруа

В центре интерпретации ЛаКруа находится то, что он называет космограммой – древней геометрической моделью, представляющей структуру Вселенной. По словам исследователя, символы, такие как трехступенчатые пирамиды, перевернутые пирамиды и Т-формы, кодируют многослойные реальности: нефизический подземный мир, физическую сферу и небесные сферы.



Конструкции в форме ступенчатой пирамиды внутри погребальных храмов Хафра и Менкаура / Фото Мэтью ЛаКруа

Левая дверь представляет сферу реальности, которую называют подземным миром или нефизической сферой реальности.

Его противоположностью является правая дверь, которая является небесными сферами реальности, где находятся ангелы.

Центральная вертикальная ось символа Т представляет среднюю дверь, которая балансирует систему – концепция, которую в древней космологии часто называют осью мира или центральной точкой, соединяющей все сферы.



Автор предполагает, что послание затерянной цивилизации заключались в том, чтобы рассказать человечеству о Вселенной. Левая часть символизировала подземный мир, центральная часть – реальность, а правая часть – духовный мир / Фото Мэтью ЛаКруа

Они показывают нам, как работает вся реальность и как все балансирует, сказал ЛаКруа. Он связал эту структуру с сохранившимися египетскими традициями, в частности с герметизмом – древней духовной и философской системой, приписываемой Гермесу Трисмегисту, которая подчеркивает связь человечества с космосом, божественным и скрытыми знаниями.

ЛаКруа считает, что древний код был намеренно скрыт для сохранения знаний, которые человечество позже перевернуло. Говоря философски, он добавил, что мы делаем почти все противоположное тому, что должны делать. Он добавляет, что доказательства свидетельствуют о том, что когда-то людей понимали как божественных существ, взаимосвязанных со всем существованием.



Т-образный символ в центре каменной плиты. Мэттью ЛаКруа стоит справа / Фото Мэттью ЛаКруа