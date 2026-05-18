Какие секреты раскрыло захоронение?

На территории Молдовы, в районе Анений-Ной, во время спасательных археологических раскопок была открыта скифская гробница, возраст которой составляет примерно 2300 лет. Находка, датирована 3 веком до нашей эры, расположена в некрополе курганного типа возле села Гура Бикулуй. Это событие уже стало одной из самых значимых археологических новостей последнего времени, ведь объект сохранил уникальные свидетельства о погребальных традициях позднего железного века, пишет Arkeonews.

Архитектура найденной гробницы свидетельствует о тщательной подготовке к погребальному процессу. Сооружение состоит из входной шахты, погребальной камеры и специального прохода, известного как дромос, пишет местное издание NordNews.md. Такая структура указывает на то, что это было не просто обычное подземное пространство, а четко спланированное место для проведения ритуалов, где тело умершего и сопроводительные предметы размещались согласно определенному канону.



Раскопки гробницы / Фото Национального археологического агентства Молдовы

Внутри камеры археологи нашли предметы, которые отражают две стороны жизни скифов: военное дело и духовную культуру. Среди находок зафиксированы наконечники стрел и нож в ножнах, напоминающие о статусе скифов как умелых воинов степи.

Однако особое внимание ученых привлекли артефакты, связанные с церемониальной частью захоронения: керамические сосуды, бусины, обработанный камень и чрезвычайно редкая курильница.



Некоторые из предметов, найденных в гробнице / Фото Национального археологического агентства Молдовы

Как прокомментировал директор Национального археологического агентства Влад Ворник, раскопки на этом месте все еще продолжаются. По его словам, в юго-восточной части камеры уже удалось зафиксировать важные находки, в частности целый керамический сосуд и другие предметы, характерные для скифских некрополей 3 – 2 веков до нашей эры.

Одним из самых впечатляющих открытий является керамическая курильница, отмечает издание Ancientist. Такие объекты являются редкостью для археологического наследия Молдовы, однако представители Национального археологического агентства Молдовы прокомментировали, что найденная курильница является типичной чертой скифской культуры в целом. Она может стать одним из ключевых экспонатов Национального музея истории, добавляет Pivot.md.

Использование курильниц в погребальных контекстах связывают с очищением, сжиганием благовоний или другими символическими действиями во время прощания с умершим. Кроме того, найденный рядом шлифованный камень, по предварительным оценкам, мог выполнять роль небольшого ритуального алтаря.



Раскопки гробницы / Фото Национального археологического агентства Молдовы

Расположение гробницы в бассейне Нижнего Днестра добавляет открытию особого веса. В древности этот регион был зоной контакта между кочевыми группами степей Северного Причерноморья и местными оседлыми общинами. Находка помогает лучше понять, как сообщества позднего железного века использовали ландшафт и как их традиции взаимодействовали с более широкими культурными практиками скифского мира.

Сейчас раскопки продолжаются. Археологи надеются, что дальнейшие исследования позволят точнее установить личность похороненного человека. Анализ человеческих останков, керамики и инвентаря может дать ответы на вопросы о возрасте, пол, состояние здоровья и социальный статус лица, жившего более двух тысяч лет назад.

Вам также будет интересно узнать: кто такие скифы и почему они стали одними из самых известных народов древнего мира?

Скифы – это группа ираноязычных кочевых и полукочевых племен, которые доминировали в степях Евразии примерно с VII до III века до нашей эры. Наибольшего могущества они достигли на территориях Северного Причерноморья – то есть современной Украины, части юга России, Молдовы и соседних регионов.

Как проанализировал 24 Канал, древнегреческие авторы, в частности Геродот, описывали скифов как чрезвычайно воинственный народ, искусных всадников и лучников, способных быстро перемещаться по степи и вести мобильную войну. Именно конница стала основой их силы.

Скифы не были единым централизованным государством в современном понимании. Это был союз племен с собственной элитой, воинами, жрецами и правителями. Часть скифов оставалась кочевниками, которые передвигались вместе с табунами лошадей, скотом и телегами-жильем. Другие постепенно переходили к оседлой жизни, занимались земледелием и торговлей.

Большое значение для скифов имело взаимодействие с греческими колониями на побережье Черного моря. Через торговлю они получали дорогие украшения, оружие, вино, керамику и предметы роскоши.

Особенно известными скифов сделали их курганы – огромные погребальные насыпи, в которых хоронили знать и воинов. Вместе с умершими часто клали оружие, украшения, лошадей, посуду и даже слуг. Именно благодаря этим захоронениям археологи смогли узнать многое о скифской жизни. В искусстве скифов доминировал так называемый "звериный стиль" – орнаменты и украшения с изображениями оленей, грифонов, пантер, орлов и других животных.

Как скифы жили на территории современной Украины и какие сокровища они оставили после себя?

На территории современной Украины скифы оставили после себя огромное археологическое наследие. Больше всего их памятников расположено в степных районах юга и востока страны – в современных Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях и Крыму. Именно здесь когда-то существовала так называемая Великая Скифия, пишет 6262.com.ua.

Одной из самых известных находок стала золотая пектораль из кургана Толстая Могила возле современного города Покров в Днепропетровской области. Ее в 1971 году нашел археолог Борис Мозолевский. Пектораль представляет собой массивное золотое нагрудное украшение весом более килограмма, украшенное сложными сценами из жизни скифов и животного мира. Она считается одним из самых ценных археологических артефактов Украины и символом скифской культуры, сообщает Украинская Газета "Время".

Кроме Толстой Могилы, в Украине известны и другие крупные скифские курганы – Чертомлык, Солоха, Гайманова Могила, Огуз и Мамай-Гора. В них находили золотые украшения, мечи, наконечники стрел, конское снаряжение и предметы быта.

Археологи также исследуют скифские городища – укрепленные поселения. Одним из примеров является Хотовское городище возле Киева, которое существовало еще в VI веке до нашей эры.

Скифы сыграли важную роль в формировании истории украинских степей, подытоживает 24 Канал. Именно они контролировали торговые маршруты между Европой и Азией, взаимодействовали с греками, персами и другими народами. В конце своего господства они постепенно потеряли влияние из-за давления сарматских племен, а часть скифов переселилась в Крым.

Что известно о скифах в современной Молдове и какие археологические открытия там находят?

На территории современной Молдовы скифы также оставили заметный след, хотя масштабы их присутствия были меньше, чем в украинских степях. Больше всего скифских памятников обнаружено в восточной и южной частях страны, особенно вблизи Днестра. Археологи находят там курганы, захоронения воинов, керамику, наконечники стрел, ножи и ритуальные предметы.

Находки в Молдове показывают, что скифы активно передвигались по территориям между Днепром и Дунаем и поддерживали контакты с другими культурами региона. Их захоронения в Молдове во многом похожи на украинские – это также курганы с погребальными камерами и характерным набором оружия и ритуальных предметов.