Чем наполняли древние чаши?

Уникальное открытие сделали при анализе керамических фрагментов, найденных в Супрасле, что в Северном Подляшье, и Скшешеве в Мазовецкой низменности. Эти находки связаны с так называемым феноменом культуры колоколообразных кубков, который существовал примерно в 2800 – 1800 годах до нашей эры. Исследователи из Варшавского университета и Лодзинской политехники использовали метод газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (GC-MS), чтобы идентифицировать молекулярные остатки на стенках посуды, пишет Arkeonews.

Смотрите также Археологи нашли древних людей высоко в горах: 7000 лет назад они могли выплавлять там медь

Для проведения анализа отобрали 13 фрагментов керамики из более 40 найденных артефактов. Поскольку этот метод является деструктивным (то есть для исследования образец нужно разрушить), ученые брали для исследования образцы весом всего 5 граммов. Результаты показали, что по меньшей мере 9 из 13 исследованных сосудов когда-то содержали ферментированные напитки.

Химический профиль находок оказался чрезвычайно сложным:

Археологи обнаружили следы молочной, уксусной и левулиновой кислот, которые являются маркерами процессов брожения или распада этанола. В частности, левулиновая кислота является продуктом ферментации сахаров, а уксусная кислота может свидетельствовать об окислении этанола.

Кроме этого, в образцах нашли азелаиновую кислоту, содержащуюся в пшенице и ячмене, а также ванилин. Наличие ванилина может свидетельствовать о термической обработке солода, например, во время его сушки или обжаривания.



Керамика с обозначенными местами отбора проб для химического анализа / Изображение Дариуш Манастерский и другие авторы

Интересно то, что древние напитки не были похожи на современное пиво в его классическом понимании. Ученые описывают их как сложные смеси или "северный грог". В состав такого "зелья" входили не только злаки, но и мед, фрукты и смолы деревьев.

В частности, обнаружена бензойная кислота может указывать на добавление ягод, таких как вишня или малина. Использование древесной смолы, вероятно, помогало консервировать напиток и придавало ему специфический аромат.



Содержание сосудов на основе идентифицированных биомаркеров / Изображение Дариуш Манастерский и другие авторы

Откуда люди брали ингредиенты?

Особое значение открытию придает тот факт, что 4500 лет назад территория северо-восточной Польши была покрыта густыми лесами, поэтому местные общины не занимались активным земледелием. Исследование, опубликовано в Archaeometry, пришло к выводу, что ингредиенты для производства алкоголя, в частности зерно, могли поставляться через торговые сети из Куявии или Хелминской земли, что расположены на расстоянии 300 – 650 километров. Транспортировка, скорее всего, происходила водными путями – Вислой и ее притоками, в частности рекой Нарев.

Зачем они это делали?

Находки в Скшешеве, которые датируются начальной фазой Тшинецкой культурной общности, свидетельствуют о том, что традиция употребления таких напитков сохранялась и в эпоху ранней бронзы. Использование алкоголя было неотъемлемой частью ритуальной и социальной жизни. Находки демонстрируют, что алкоголь не употребляли в бытовом контексте – все исследованные образцы происходят из погребальных и обрядовых комплексов, а не из обычных поселений или кухонь.

Основной функцией алкоголя в этот период было сопровождение погребальных обрядов. Посуду, содержащую ферментированные напитки, помещали в могилы или ритуальные объекты как часть символических подношений.

Помимо религиозного значения, алкоголь выполнял роль "социального клея", объединявшего общины. Употребление таких напитков во время церемоний помогало укреплять связи между группами, вести переговоры о союзах и обозначать социальный статус участников. В некоторых случаях алкоголь мог иметь даже лечебное или медицинское назначение, что подтверждается сложностью рецептуры напитков.

Вам также будет интересно: что мы знаем об алкоголе в древнем мире

Алкоголь сопровождает человечество значительно дольше, чем государства, письменность или даже земледелие. Современные археологические исследования показывают, что люди начали намеренно создавать ферментированные напитки еще в эпоху охотников-собирателей, за тысячи лет до появления первых городов. Древнейшие свидетельства производства алкоголя датируют примерно 13 – 11 тысячами лет назад, хотя о естественном брожении фруктов или меда люди знали, вероятно, еще раньше.

Первые доказательства употребления алкоголя

Одними из старейших доказательств намеренного производства алкоголя считают находки из пещеры Ракефет на территории современного Израиля. Там археологи обнаружили остатки крахмала и следы ферментации в каменных углублениях, принадлежавших натуфийской культуре. Возраст находки оценивают примерно в 13 тысяч лет. Исследователи предполагают, что местные жители изготавливали примитивное пиво из диких злаков для ритуальных пиров и захоронений.

Еще одним чрезвычайно важным местом стал неолитический комплекс Гебекли-Тепе на территории современной Турции. Ему около 11,5 тысяч лет. В больших каменных сосудах археологи нашли следы оксалата кальция – вещества, которое возникает во время ферментации зерна. Некоторые резервуары могли вмещать до 160 литров жидкости. Исследователи считают, что здесь варили раннее пиво из диких злаков для массовых ритуалов и празднований. Часть археологов даже предполагает, что именно потребность в большом количестве зерна для алкоголя могла стать одним из толчков к развитию земледелия, отмечают на специализированном сайте gobekli-tepe.com.

Первые достоверные свидетельства виноделия появляются позже:

В горах современной Грузии археологи нашли глиняную посуду возрастом примерно 8 тысяч лет с химическими остатками виноградного вина.

Почти такого же возраста винодельни обнаружили на территории современного Ирана и Армении.

Особенно известной стала пещера Арены-1 в Армении, где нашли древнюю винодельню возрастом около 6 тысяч лет – с прессами для винограда, сосудами для брожения и чашами для питья.

Древнейший комплексный алкогольный напиток нашли в китайском поселении Цзяху. Там в посуде возрастом примерно 9 тысяч лет обнаружили следы ферментированной смеси риса, меда и фруктов. Это один из первых известных примеров сложного алкогольного рецепта, а не просто случайного брожения. Напиток, вероятно, напоминал нечто среднее между медовухой, вином и брагой.

Алкоголь в Месопотамии

Когда появились первые цивилизации Месопотамии, алкоголь уже стал частью экономики, религии и ежедневной жизни. Особую роль играли шумеры – народ, который жил в Южной Месопотамии примерно 6 – 5 тысяч лет назад. Именно шумеры оставили первые письменные упоминания о пиве. На глиняных табличках археологи нашли рецепты и описания пивоварения, а также знаменитый "Гимн Нинкаси" – богини пива. Это фактически древнейший письменный рецепт пива в мире, пишет National Geographic.

Алкоголь у шумеров

Шумерское пиво существенно отличалось от современного. Оно было густым, мутным и скорее напоминало ферментированную кашу. Его часто пили через длинные трубочки, чтобы не глотать остатки зерна. Основой служили ячмень и специальный хлеб, который сначала выпекали, а затем замачивали для брожения. Для шумеров пиво было не развлечением, а базовым продуктом питания и частью зарплаты. Рабочие, в частности строители храмов, получали пивные пайки.

Алкоголь в Египте

В Древнем Египте пивоварение стало почти промышленным. Археологи обнаружили в Абидосе огромную пивоварню возрастом примерно 5 тысяч лет, способную производить более 20 тысяч литров напитка за один цикл. Вероятно, пиво использовали во время религиозных церемоний и царских похорон. Египтяне усовершенствовали рецепты, добавляя мед, финики и ароматические травы. Пиво там также считалось ежедневным напитком и часто было безопаснее воды.

Алкоголь у греков и римлян

У древних греков и римлян главным алкоголем стало вино. В Греции его потребление превратилось в важный элемент культуры симпозиумов – интеллектуальных и политических застолий. Римляне же распространили виноделие по всему Средиземноморью и Западной Европе. Именно они заложили основу многих винодельческих традиций Франции, Италии и Испании.