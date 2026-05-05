Почему древние сообщества выбирали суровые высокогорья?

Исследовательская группа под руководством доктора Карлоса Торнеро из Автономного университета Барселоны опубликовала результаты раскопок 5 мая в журнале Frontiers in Environmental Archaeology. Они в корне меняют научные представления об освоении высокогорных зон. Объектом исследования был объект, известный как "Пещера 338". Он расположен на впечатляющей высоте в 2235 метров над уровнем моря в муниципалитете Керальбс, провинция Жирона.

Внутри пещеры, площадь которой превышает 100 квадратных метров, археологи задокументировали чрезвычайную стратиграфическую последовательность, охватывающую период от начала 5-го тысячелетия до нашей эры до конца 1-го тысячелетия до нашей эры. Наиболее интенсивное использование пещеры пришлось на 3600 – 2400 годы до нашей эры, что соответствует расцвету медного века, отмечает EurekAlert.

Наиболее загадочной находкой стали почти 200 фрагментов ярко-зеленого минерала, идентифицированного как малахит. Этот камень не встречается в пещере естественным образом, что указывает на его целенаправленную транспортировку из других мест.

Вместе с минералом обнаружили 23 очага (структуры сжигания), заполненные древесным углем и пеплом.



Исследователи обнаружили десятки фрагментов малахита, богатого медью / Фото Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Джулия Монтес-Ланда, археолог из Университета Гранады и соавтор исследования, прокомментировала исследование:

Многие из этих фрагментов термически изменены, тогда как другие материалы в пещере – нет, что четко указывает на то, что огонь играл важную роль в их обработке и что за этим стоял преднамеренный умысел. Другими словами, они не были сожжены случайно,

– говорит Монтес-Ланда.

Это открытие свидетельствует о том, что пещера служила специализированным логистическим центром для добычи и первичной переработки меди. Процесс извлечения металла из малахита требовал значительных знаний: минерал нагревали, превращая его в оксид меди, а затем с помощью угля восстанавливали до чистой меди.

Кроме промышленных следов, пещера 338 раскрыла детали повседневной жизни и ритуалов тогдашних людей. Исследователи откопали фрагменты керамической посуды, изготовленной без использования гончарного круга. Интересно, что в древнейших слоях доминировали полусферические формы посуды, тогда как в более поздних появились сосуды с шейками и плоским дном.

Археологи также обнаружили личные украшения: удлиненную подвеску из раковины моллюска Glycymeris и перфорированный клык бурого медведя.



Подвеска, изготовлена из зуба медведя / Фото IPHES-CERCA



Фрагмент кулона, найденного во время раскопок / Фото IPHES-CERCA

Наличие человеческих останков – фаланги пальца и молочного зуба ребенка примерно 11,5 года – позволяет предположить, что пещера могла также выполнять функцию погребального места.

Карлос Торнеро, ведущий автор исследования, подчеркивает значение находки:

Этот объект демонстрирует, что Пиренеи не были маргинальной территорией для доисторических общин, а пространством, полностью интегрированным в их стратегии мобильности и территориальной эксплуатации,

– заявил ученый.

Ранее считалось, что стоянки выше 2000 метров были лишь эфемерными прибежищами, но пещера 338 доказывает существование устойчивой и повторяющейся системы использования высокогорных ресурсов в течение 7000 лет, пишет команда ученых в отдельном заявлении на Frontiers Media.



Раскопки в пещере 338 / Фото IPHES-CERCA

Работы в пещере продлятся еще несколько лет в рамках проекта ARRELS. Исследователи планируют провести детальный химический анализ минералов и расширить площадь раскопок, чтобы еще точнее воссоздать картину жизни первых металлургов Европы, которые работали над облаками.

Медный век: ключевые признаки и события

Медный век, также известен как энеолит, – это переходный период между неолитом и бронзовым веком, когда человечество впервые начало системно использовать металл, но еще не отказалось от каменных орудий, объясняет Encyclopædia Britannica. Она длилась примерно от VI–IV тысячелетия до нашей эры (в зависимости от региона) и фактически стала технологическим мостом между "каменным" и "металлическим" миром. Именно тогда появляется первая металлургия – сначала обработка самородной меди, а впоследствии ее выплавка из руды, что стало фундаментальным сдвигом в развитии технологий.

Ключевой признак

Главный признак этой эпохи – сочетание каменных и медных инструментов. Медь была относительно мягким металлом, поэтому не могла полностью вытеснить камень, но уже использовалась для изготовления топоров, ножей, украшений и ритуальных предметов.

Параллельно с этим происходит совершенствование ремесел – керамика становится более сложной, появляются декоративные стили, развивается ткачество, отмечает Anthroholic. Важно, что именно в этот период возникает базовое понимание металлургии, которое впоследствии приведет к созданию бронзы – сплава меди с оловом.

Социальная жизнь

В социальном плане медный век означает переход от относительно равных неолитических общин к более иерархическим обществам. Археологические данные свидетельствуют о появлении социальной стратификации: разница в жилье, захоронениях и материальных благах указывает на формирование элит. Одновременно расширяются торговые сети – медь, как ресурс, часто транспортировали на значительные расстояния, что стимулировало межрегиональные контакты и обмен технологиями.

Больше никакого кочевничества

Еще одно ключевое изменение – развитие оседлого образа жизни и протогородских поселений. Люди уже массово занимались земледелием и скотоводством, содержали скот, строили постоянные поселения из десятков домов. В некоторых регионах, в частности на Ближнем Востоке, эти процессы привели к появлению первых крупных центров, которые впоследствии эволюционировали в города и государства.

Культурная жизнь

В культурном измерении медный век характеризуется развитием религиозных представлений и ритуалов. Появляются статуэтки божеств, сложные погребальные практики, культовые сооружения. В то же время происходит усложнение символического мышления – материальная культура (украшения, посуда, орнаменты) начинает выполнять не только практическую, но и социальную и идеологическую функцию.

В общем медный век – это не просто "эпоха первого металла", а период глубоких трансформаций. Именно тогда закладываются основы технологического прогресса, социального неравенства, торговли и урбанизации. Несмотря на то, что медь еще не была идеальным материалом, ее освоение стало критическим шагом, который открыл путь к бронзовому веку и дальнейшему развитию сложных цивилизаций.