Почему находка обычного хлеба стала сенсацией для научного мира?

Во время археологических работ на территории древнего поселения Виндонисса команда специалистов обнаружила редкий объект, который мгновенно приковал к себе внимание. Среди остатков раннего военного фазирования был найден полностью обугленный круглый предмет. После тщательного анализа специалисты из Базельского университета выяснили, что это римский хлеб, выпеченный примерно 2000 лет назад, пишет Arkeonews.

Это небольшое изделие, напоминающее плоскую лепешку, имеет диаметр около 10 сантиметров и толщину 3 сантиметра. Подобные органические находки являются чрезвычайной редкостью, поскольку такие материалы обычно разлагаются. Хлеб сохранился лишь благодаря тому, что в свое время он полностью обуглился в огне, подобно тому, как это произошло с остатками пищи в печах, засыпанных пеплом Помпей.

Теперь ученые планируют отправить находку в специализированную лабораторию в Вене, чтобы детально изучить состав теста и технологию его приготовления.

Другие находки

Однако хлеб стал не единственным важным открытием этой экспедиции, которая началась в августе 2025 года. Археологи Кантональной археологии Ааргау исследуют территорию площадью около 4000 квадратных метров, где планируется строительство нового жилого комплекса. Работы ведутся непосредственно перед юго-западным фронтом известного легионерского лагеря Виндонисса.

Исследователям удалось найти доказательства существования гораздо более старого укрепления, чем то, что было хорошо изучено ранее. Две параллельные траншеи со следами регулярно установленных столбов указывают на линию оборонительной стены, сооруженной из дерева и земли. Рядом был обнаружен характерный для римской военной инженерии V-образный ров.



Остатки деревянно-земляной стены древнейшего военного лагеря в Виндонисе / Фото Кантона Ааргау

Эти конструктивные детали позволили ученым впервые оценить реальные масштабы первого римского военного лагеря в этой местности, объясняет статья на сайте кантона Ааргау. Его длина с севера на юг достигала почти 400 метров. Такие данные имеют решающее значение для решения исторической дискуссии: когда именно Виндонисса превратилась из временного форпоста в постоянную базу легионеров.

Теперь ученые склоняются к тому, что это могло произойти или во времена правления императора Августа, или уже после его смерти в 14-м году нашей эры, при его преемнике Тиберии.

Внутри старого лагеря, под слоем более поздней римской дороги, археологи открыли фундаменты зданий. Одно из помещений имело четкую структуру: две малые комнаты располагались рядом с большим залом, где находился очаг.



Место раскопок / Фото Кантона Ааргау

Также были найдены многочисленные свидетельства ремесленной деятельности. Большое количество металлических инструментов, кузнечные отходы, а также наконечники копий и снарядов указывают на интенсивное производство оружия и снаряжения непосредственно в пределах укреплений.

Особое внимание привлекла искусно построенная глиняная печь, расположенная сразу за линией внутренней стены, что подтверждает использование этой зоны для хозяйственных нужд с самых первых дней основания лагеря.



V-образный ров перед древнейшим военным лагерем в профиль / Фото Кантона Ааргау

Виндонисса всегда имела стратегическое значение для Римской империи благодаря своему расположению на пересечении важных речных путей. Она была логистическим центром для легионов, действовавших на территории современной Швейцарии.

Новые находки демонстрируют, что лагерь был не просто военным объектом, а сложным поселением с развитой инфраструктурой и организованным бытом.

Археологические работы продлятся до июля 2026 года, но уже с 9 мая 2026 года все желающие смогут посетить место раскопок, чтобы воочию увидеть процесс исследования и некоторые найденные артефакты.