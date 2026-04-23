Чому знахідка звичайного хліба стала сенсацією для наукового світу?

Під час археологічних робіт на території стародавнього поселення Віндонісса команда фахівців виявила рідкісний об'єкт, який миттєво прикував до себе увагу. Серед залишків раннього військового фазування було знайдено повністю обвуглений круглий предмет. Після ретельного аналізу фахівці з Базельського університету з'ясували, що це римський хліб, випечений приблизно 2000 років тому, пише Arkeonews.

Дивіться також Археологи знайшли папірус з "Іліадою" Гомера всередині єгипетської гробниці

Цей невеликий виріб, що нагадує пласку паляницю, має діаметр близько 10 сантиметрів і товщину 3 сантиметри. Подібні органічні знахідки є надзвичайною рідкістю, оскільки такі матеріали зазвичай розкладаються. Хліб зберігся лише завдяки тому, що свого часу він повністю обвуглився у вогні, подібно до того, як це сталося із залишками їжі в печах, засипаних попелом Помпей.

Тепер науковці планують відправити знахідку до спеціалізованої лабораторії у Відні, щоб детально вивчити склад тіста та технологію його приготування.

Інші знахідки

Проте хліб став не єдиним важливим відкриттям цієї експедиції, яка розпочалася у серпні 2025 року. Археологи Кантональної археології Ааргау досліджують територію площею близько 4000 квадратних метрів, де планується будівництво нового житлового комплексу. Роботи ведуться безпосередньо перед південно-західним фронтом відомого легіонерського табору Віндонісса.

Дослідникам вдалося знайти докази існування набагато старішого укріплення, ніж те, що було добре вивчене раніше. Дві паралельні траншеї зі слідами регулярно встановлених стовпів вказують на лінію оборонної стіни, спорудженої з дерева та землі. Поруч було виявлено характерний для римської військової інженерії V-подібний рів.



Залишки дерев'яно-земляної стіни найдавнішого військового табору у Віндоніссі / Фото Кантона Ааргау

Ці конструктивні деталі дозволили вченим уперше оцінити реальні масштаби найпершого римського військового табору в цій місцевості, пояснює стаття на сайті кантона Ааргау. Його довжина з півночі на південь сягала майже 400 метрів. Такі дані мають вирішальне значення для вирішення історичної дискусії: коли саме Віндонісса перетворилася з тимчасового форпосту на постійну базу легіонерів.

Тепер науковці схиляються до того, що це могло статися або за часів правління імператора Августа, або вже після його смерті у 14-му році нашої ери, за його наступника Тиберія.

Всередині старого табору, під шаром пізнішої римської дороги, археологи відкрили фундаменти будівель. Одне з приміщень мало чітку структуру: дві малі кімнати розташовувалися поруч із великим залом, де знаходилося вогнище.



Місце розкопок / Фото Кантона Ааргау

Також було знайдено численні свідчення ремісничої діяльності. Велика кількість металевих інструментів, ковальські відходи, а також наконечники списів та снарядів вказують на інтенсивне виробництво зброї та спорядження безпосередньо в межах укріплень.

Особливу увагу привернула майстерно збудована глиняна піч, розташована відразу за лінією внутрішньої стіни, що підтверджує використання цієї зони для господарських потреб з найперших днів заснування табору.



V-подібний рів перед найдавнішим військовим табором у профіль / Фото Кантона Ааргау

Віндонісса завжди мала стратегічне значення для Римської імперії завдяки своєму розташуванню на перетині важливих річкових шляхів. Вона була логістичним центром для легіонів, що діяли на території сучасної Швейцарії.

Нові знахідки демонструють, що табір був не просто військовим об'єктом, а складним поселенням з розвиненою інфраструктурою та організованим побутом.

Археологічні роботи триватимуть до липня 2026 року, але вже з 9 травня 2026 року всі охочі зможуть відвідати місце розкопок, щоб на власні очі побачити процес дослідження та деякі знайдені артефакти.