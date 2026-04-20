Які таємниці ховала стародавня гробниця?

Спільна іспансько-єгипетська археологічна місія, до складу якої увійшли фахівці з Університету Барселони та Інституту Стародавнього Близького Сходу, успішно завершила черговий етап розкопок у мухафазі Мінья. Роботи проводилися на території стародавнього міста Оксіринх, що сьогодні відоме як Ель-Багнаса. Головним відкриттям сезону став некрополь римського періоду, структура та вміст якого надають надзвичайно важливі дані про те, як трансформувалися поховальні звичаї під час переходу від епохи Птолемеїв до римського панування в Середньому Єгипті, пише Greekcitytimes.

Керівниками експедиції виступили доктор Майте Маскорт та доктор Естер Понс Мелладо. Їхньою найбільш сенсаційною знахідкою став рідкісний фрагмент папірусу, який дослідники виявили всередині однієї з мумій. Документ містить уривок з другої книги славнозвісної "Іліади" Гомера. Зокрема, текст відповідає частині, відомій як "Каталог кораблів", де детально перераховуються грецькі сили, що вирушили в похід на Трою.

За словами генерального секретаря Вищої ради старожитностей доктора Хішама Ель-Лейті, виявлення класичного грецького літературного тексту в такому контексті є винятковим випадком. Раніше більшість папірусів в Оксіринху знаходили в стародавніх сміттєзвалищах, а не всередині гробниць. Цей факт вказує на те, що місцева еліта не лише перебувала під впливом грецької культури, а й активно вивчала її літературні традиції, роблячи свідомий вибір на користь включення таких текстів у заупокійний ритуал.



Гробниця та мумія всередині / Фото Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Дослідження проводилися на схід від птолемеївської гробниці під номером 67. Археологи відкрили траншею, де розташовувалися три поховальні камери, побудовані з вапнякових блоків. Через поважний вік, що сягає близько 2 000 років, а також через діяльність розкрадачів гробниць у минулому, ці споруди збереглися лише фрагментарно. Проте всередині камери науковці зафіксували надзвичайно нетипові для єгипетської археології ритуальні практики.



Поховання / Фото Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Зокрема, були знайдені великі керамічні посудини, що містили обвуглені людські останки дорослої людини та немовляти, загорнуті в текстиль. Поруч із ними лежали черепи тварин із родини котячих. Таке поєднання кремації та традиційного поховання свідчить про глибокий культурний обмін та релігійні поєднання.



Керамічна посудина / Фото Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Підтвердженням греко-римського впливу стали також виявлені статуетки з теракоти та бронзи. Серед них виділяється зображення бога Гарпократа у вигляді вершника на коні, а також невелика фігурка Купідона. Ці предмети використовувалися як поховальний інвентар і підсилюють докази існування змішаних культів у регіоні.

У південному секторі розкопок, у підземній структурі під назвою Гробниця 65, дослідники ексгумували кілька мумій римського періоду. Деякі з них були загорнуті в лляні бинти, прикрашені геометричними візерунками та розміщені в розписних дерев'яних саркофагах. Хоча труни сильно постраждали від грабіжників, на них усе ще помітні сліди оригінальної пігментації.

Одним із найбільш вражаючих елементів знахідки стали три золоті язики та один мідний язик, поміщені до рота померлих, пише Arkeonews. Згідно з давньоєгипетськими віруваннями, ці амулети мали забезпечити небіжчикам можливість говорити під час суду перед богом Осірісом у потойбічному світі. Використання золотих пластин у поєднанні з архітектурою гіпогею та додатковим нанесенням тонкого шару золота на поверхню мумій прямо вказує на високий соціальний статус похованих осіб. Навіть попри те, що стародавні злодії викрали більшість цінностей, вони залишили ці металеві амулети.



Золотий язик / Фото Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Шериф Фатхі зазначив, що результати місії збагачують історичну спадщину регіону Мінья та демонструють складність суспільного життя в долині Нілу за часів іноземного панування.

Усі знайдені артефакти та папірус наразі проходять процес консервації та лабораторного аналізу. Науковці сподіваються, що подальше папірологічне вивчення тексту Іліади допоможе краще зрозуміти рівень освіченості та поширення класичної літератури в провінціях Верхнього Єгипту.