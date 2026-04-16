Почему археологи не могли выяснить правду почти 130 лет?

История находки началась более века назад, когда жители побережья Балтийского моря обнаружили на песке вымытый штормом дубовый ствол. Внутри полого бревна покоилась женщина, украшенная бронзовыми браслетами и ожерельями из стекла и янтаря.

Местные жители, поражены богатством убранства и изолированностью захоронения, сразу окрестили умершую "принцессой из Багича". В течение десятилетий этот нарратив считался официальной версией, пока останки ждали своего часа в музейных хранилищах.

Проблема возникла в 2018 году, когда ученые решили провести радиоуглеродное датирование зубов женщины. Результаты шокировали исследователей: анализ показал, что она умерла примерно на сто лет раньше, чем был изготовлен сам гроб и созданы украшения.

Это создало настоящий хронологический разрыв: артефакты указывали на второй век нашей эры, а биологические данные – на первый. Ученые оказались перед дилеммой: либо женщину перезахоронили , или вся хронология и представления о культуре, к которой принадлежала женщина, были ложными. Новое исследование, опубликовано в Archaeometry, вносит больше ясности.



Принцесса из Багича / Фото AncientOrigins

Ответ удалось найти благодаря новейшим методам дендрохронологического анализа. Команда археологов под руководством Марты Хмель-Хшановской из Щецинского университета получила разрешение на микроскопический забор материала из дубового гроба.

Изучив годовые кольца древесины, исследователи установили точную дату вырубки дерева – период между 112 и 128 годами нашей эры. Поскольку в то время гробы изготавливали из свежесрезанных стволов, это подтвердило, что захоронение произошло именно в начале второго века.

Старые кости

Но как объяснить "устаревшие" кости? Разгадка крылась в рационе умершей. Анализ стабильных изотопов показал высокое содержание азота, что характерно для диеты с большим количеством животного белка, в частности рыбы. Здесь сработал так называемый "эффект морского резервуара".

Глубоководные слои океана содержат углерод, которому уже сотни лет. Когда человек употребляет морепродукты, его ткани накапливают этот "старый" углерод, что при лабораторном исследовании искусственно добавляет возраст образцам.

Поскольку женщина жила в бассейне Балтийского моря, ее питание полностью базировалось на местных ресурсах, что и привело к ошибке в датировке.



Старое фото гроба и тела / Фото Национальный музей в Щецине

Кем она была

Исследование также развеяло миф об аристократическом происхождении женщины. Осмотр скелета обнаружил признаки остеоартрита, что совсем не характерно для молодой женщины в возрасте 25 – 35 лет, которая ведет праздную жизнь. Напротив, состояние ее костей свидетельствовало о тяжелом физическом труде.

Кроме того, ученые предположили, что ее могила не была изолированной – вероятнее всего, она была частью большого кладбища Вельбарской культуры, которое давно смыло море в результате эрозии. Ее могила, вероятно, была последней или одной из последних на этом месте.

Саркофаг является уникальным, ведь это единственное деревянное сооружение такого типа с римского железного века, сохранившееся до наших дней. Ее спасли особые условия: после захоронения уровень воды поднялся, создав среду без доступа кислорода, что остановило гниение органики.

Сейчас ученые продолжают работу, пытаясь изъять ДНК из височной кости черепа, чтобы узнать больше о происхождении и здоровье этой женщины, которая более тысячи лет назад жила на янтарном пути.