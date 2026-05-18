Які секрети розкрило поховання?

На території Молдови, у районі Аненій-Ной, під час рятувальних археологічних розкопок було відкрито скіфську гробницю, вік якої становить приблизно 2300 років. Знахідка, датована 3 століттям до нашої ери, розташована в некрополі курганного типу біля села Гура Бикулуй. Ця подія вже стала однією з найбільш значущих археологічних новин останнього часу, адже об'єкт зберіг унікальні свідчення про поховальні традиції пізньої залізної доби, пише Arkeonews.

Архітектура знайденої гробниці свідчить про ретельну підготовку до поховального процесу. Споруда складається з вхідної шахти, поховальної камери та спеціального проходу, відомого як дромос, пише місцеве видання NordNews.md. Така структура вказує на те, що це був не просто звичайний підземний простір, а чітко сплановане місце для проведення ритуалів, де тіло померлого та супровідні предмети розміщувалися згідно з певним каноном.



Розкопки гробниці / Фото Національного археологічного агентства Молдови

Усередині камери археологи знайшли предмети, які відображають дві сторони життя скіфів: військову справу та духовну культуру. Серед знахідок зафіксовано наконечники стріл та ніж у піхвах, що нагадують про статус скіфів як вправних воїнів степу.

Проте особливу увагу науковців привернули артефакти, пов’язані з церемоніальною частиною поховання: керамічні посудини, намистини, оброблений камінь та надзвичайно рідкісна курильниця.



Деякі з предметів, знайдених у гробниці / Фото Національного археологічного агентства Молдови

Як прокоментував директор Національного археологічного агентства Влад Ворник, розкопки на цьому місці все ще тривають. За його словами, у південно-східній частині камери вже вдалося зафіксувати важливі знахідки, зокрема цілу керамічну посудину та інші предмети, характерні для скіфських некрополів 3 – 2 століть до нашої ери.

Одним із найбільш вражаючих відкриттів є керамічна курильниця, зазначає видання Ancientist. Такі об’єкти є рідкістю для археологічної спадщини Молдови, однак представники Національного археологічного агентства Молдови прокоментували, що знайдена курильниця є типовою рисою скіфської культури загалом. Вона може стати одним із ключових експонатів Національного музею історії, додає Pivot.md.

Використання курильниць у поховальних контекстах пов’язують з очищенням, спалюванням пахощів або іншими символічними діями під час прощання з померлим. Окрім того, знайдений поруч шліфований камінь, за попередніми оцінками, міг виконувати роль невеликого ритуального вівтаря.



Розкопки гробниці / Фото Національного археологічного агентства Молдови

Розташування гробниці в басейні Нижнього Дністра додає відкриттю особливої ваги. У давнину цей регіон був зоною контакту між кочовими групами степів Північного Причорномор’я та місцевими осілими громадами. Знахідка допомагає краще зрозуміти, як спільноти пізнього залізного віку використовували ландшафт і як їхні традиції взаємодіяли з ширшими культурними практиками скіфського світу.

Наразі розкопки тривають. Археологи сподіваються, що подальші дослідження дозволять точніше встановити особу похованої людини. Аналіз людських решток, кераміки та інвентарю може дати відповіді на питання про вік, стать, стан здоров’я та соціальний статус особи, яка жила понад дві тисячі років тому.

Скіфи – це група іраномовних кочових і напівкочових племен, які домінували у степах Євразії приблизно з VII до III століття до нашої ери. Найбільшої могутності вони досягли на територіях Північного Причорномор'я – тобто сучасної України, частини півдня Росії, Молдови та сусідніх регіонів.

Як проаналізував 24 Канал, давньогрецькі автори, зокрема Геродот, описували скіфів як надзвичайно войовничий народ, майстерних вершників і лучників, здатних швидко переміщатися степом та вести мобільну війну. Саме кіннота стала основою їхньої сили.

Скіфи не були єдиною централізованою державою у сучасному розумінні. Це був союз племен із власною елітою, воїнами, жерцями та правителями. Частина скіфів залишалася кочівниками, які пересувалися разом із табунами коней, худобою та возами-житлами. Інші поступово переходили до осілого життя, займалися землеробством і торгівлею.

Велике значення для скіфів мала взаємодія з грецькими колоніями на узбережжі Чорного моря. Через торгівлю вони отримували дорогі прикраси, зброю, вино, кераміку та предмети розкоші.

Особливо відомими скіфів зробили їхні кургани – величезні поховальні насипи, у яких ховали знать та воїнів. Разом із померлими часто клали зброю, прикраси, коней, посуд і навіть слуг. Саме завдяки цим похованням археологи змогли дізнатися багато про скіфське життя. У мистецтві скіфів домінував так званий "звіриний стиль" – орнаменти та прикраси із зображеннями оленів, грифонів, пантер, орлів та інших тварин.

Як скіфи жили на території сучасної України та які скарби вони залишили після себе?

На території сучасної України скіфи залишили після себе величезну археологічну спадщину. Найбільше їхніх пам'яток розташовано у степових районах півдня та сходу країни – у сучасних Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях і Криму. Саме тут колись існувала так звана Велика Скіфія, пише 6262.com.ua.

Однією з найвідоміших знахідок стала золота пектораль із кургану Товста Могила біля сучасного міста Покров у Дніпропетровській області. Її у 1971 році знайшов археолог Борис Мозолевський. Пектораль являє собою масивну золоту нагрудну прикрасу вагою понад кілограм, оздоблену складними сценами з життя скіфів і тваринного світу. Вона вважається одним із найцінніших археологічних артефактів України та символом скіфської культури, повідомляє Українська Газета "Час".

Крім Товстої Могили, в Україні відомі й інші великі скіфські кургани – Чортомлик, Солоха, Гайманова Могила, Огуз та Мамай-Гора. У них знаходили золоті прикраси, мечі, наконечники стріл, кінське спорядження та предмети побуту.

Археологи також досліджують скіфські городища – укріплені поселення. Одним із прикладів є Хотівське городище біля Києва, яке існувало ще у VI столітті до нашої ери.

Скіфи відіграли важливу роль у формуванні історії українських степів, підсумовує 24 Канал. Саме вони контролювали торгові маршрути між Європою та Азією, взаємодіяли з греками, персами та іншими народами. Наприкінці свого панування вони поступово втратили вплив через тиск сарматських племен, а частина скіфів переселилася до Криму.

Що відомо про скіфів у сучасній Молдові та які археологічні відкриття там знаходять?

На території сучасної Молдови скіфи також залишили помітний слід, хоча масштаби їхньої присутності були меншими, ніж в українських степах. Найбільше скіфських пам'яток виявлено у східній та південній частинах країни, особливо поблизу Дністра. Археологи знаходять там кургани, поховання воїнів, кераміку, наконечники стріл, ножі та ритуальні предмети.

Знахідки у Молдові показують, що скіфи активно пересувалися територіями між Дніпром і Дунаєм та підтримували контакти з іншими культурами регіону. Їхні поховання у Молдові багато в чому схожі на українські – це також кургани з поховальними камерами та характерним набором зброї й ритуальних предметів.