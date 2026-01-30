Могла ли Великая пирамида появиться на тысячи лет раньше?

В январе 2026 года итальянский инженер Альберто Донини обнародовал предварительную научную работу, в которой применил так называемый метод относительной эрозии для оценки возраста самой известной пирамиды Египта. Согласно классической версии, монумент возвели около 2 560 года до нашей эры при правлении фараона Хуфу (Хеопса). Но исследователь утверждает, что следы износа камня у основания могут указывать на гораздо более древнюю дату – вплоть до позднего палеолита, пишет Daily Mail.

В основе исследования лежит Relative Erosion Method, или REM. Этот подход сравнивает степень эрозии на соседних каменных поверхностях, изготовленных из одного материала и расположенных в одинаковых условиях.

В случае пирамиды ключевым является то, что часть ее известняковых поверхностей была открыта только примерно 675 лет назад. Они лежали у основания пирамиды в небольшом количестве, тогда как основную часть белой облицовки сооружения сняли еще задолго до того, оставив ее фактически "черновую" версию, которую мы видим и сегодня. Эти блоки активно использовали для строительства и восстановления в Каире после землетрясения 1 303 года и в период мамлюков.



Так выглядели пирамиды тысячи лет назад / Цифровая реконструкция Budget Direct

Донини проанализировал двенадцать точек вокруг основания пирамиды. Он измерял глубину и объем эрозии – как равномерного стирания, так и ямочных повреждений, вызванных ветром, влагой и солями.

В одном из примеров разница между "младшей" и "старшей" поверхностями дала оценку более 5 700 лет экспозиции. Другие измерения показали значительно большие значения – от 20 000 до более 40 000 лет.



Красные маркеры обозначают точки, в которых проводились измерения относительной эрозии / Фото Альберто Донини/Google Earth image

Среднее арифметическое всех точек дало результат около 24 900 лет до настоящего времени, что соответствует примерно 22 900 году до нашей эры. Автор подчеркивает, что REM не претендует на точную дату, а лишь определяет порядок величины.

Чтобы учесть погрешности, исследование применяет простую статистическую модель с нормальным распределением. Согласно ей, вероятность в 68,2 процента приходится на промежуток между примерно 9 000 и 36 000 годами до нашей эры. Самый высокий пик вероятности – в районе начала 20 000 лет до нашей эры.

Все не так просто

Впрочем, сам автор признает многочисленные источники неопределенности:

Климат Древнего Египта был более влажным, чем современный, что могло ускорять эрозию в далеком прошлом, пишет Arkeonews.

Кроме того, современное загрязнение воздуха и кислотные дожди могли усилить разрушение камня в последние века.

Дополнительным фактором является интенсивный туристический поток, которого не было в древности, а также возможное периодическое занесение пирамиды песком, подобно тому, что происходило со Сфинксом.

Донини считает, что отдельные точки могут давать завышенные или заниженные оценки, однако усреднение результатов уменьшает ошибку. На этом фоне он предполагает, что пирамида могла существовать задолго до IV династии, а во времена Хуфу ее лишь восстановили или приспособили к новому культу.

Что это все означает?

Такие выводы резко противоречат устоявшейся картине, которая опирается на надписи, археологический контекст, следы инструментов и радиоуглеродную датировку органических остатков. Большинство археологов предостерегают, что скорость эрозии слишком изменчива, чтобы линейно экстраполировать ее на десятки тысяч лет.

Исследование, сейчас обнародовано в ResearchGate, пока не прошло рецензирование в профильном научном журнале и остается вне академического консенсуса. Однако оно снова напоминает, что даже самые известные памятники на плато Гиза все еще могут задавать вопросы. Пока Великая пирамида остается памятником Древнего царства, но дискуссии вокруг ее происхождения явно далеки от завершения.