Как на самом деле могли строить пирамиду Хеопса?

Долгое время археологи пытаются понять, каким образом египтяне возвели самую большую пирамиду в Гизе всего за два десятилетия. Никаких древних текстов с объяснениями не сохранилось, а традиционные гипотезы о внешних пандусах и ручной транспортировке трудно согласовать с темпами строительства и весом отдельных блоков, достигавшим 60 тонн. Новое исследование предлагает принципиально иной подход, пишет Daily Mail.

Доктор Саймон Андреас Шойринг из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке рассчитал, что строители могли поднимать и укладывать массивные камни со скоростью до одного блока в минуту. Такое было бы возможным только при условии использования скользящих противовесов вместо обычного тяги.

Ученый указал на архитектурные элементы внутри пирамиды, которые поддерживают эту модель. Большая галерея и восходящий проход могли служить наклонными рампами, где противовесы опускались вниз, создавая подъемную силу в других частях сооружения. Прихожая, которую раньше считали защитным механизмом от грабителей, теперь переосмысливается как подъемная станция, похожая на блок.

По этой версии, пирамида Хеопса росла изнутри наружу. Строительство начиналось с внутреннего ядра, а скрытые системы блоков позволяли поднимать камни на верхние уровни по мере роста структуры. Тяжелые противовесы скользили вниз вдоль внутренних наклонных проходов, генерируя силу для подъема блоков в других местах.



Согласно новой теории, Великая пирамида была построена изнутри наружу, начиная с внутреннего ядра и используя скрытые системы блоков для подъема камней по мере роста сооружения / Изображение доктора Симона Андреаса Шойринга

Переосмысление пирамиды Хеопса

Великая пирамида Хеопса, самая старая и самая большая из пирамид Гизы, была возведена как гробница фараона Хеопса около 2560 года до нашей эры, то есть примерно 4585 лет назад. Мумия фараона и его сокровища так и не были найдены. В течение тысячелетий пирамида оставалась самым высоким сооружением в мире и единственным древним чудом, которое в значительной степени сохранилось по сей день. Она известна своей точной конструкцией из многочисленных каменных блоков и сложными внутренними проходами к Царской палате.

Шойринг фактически переосмыслил восходящий проход и большую галерею не как церемониальные коридоры, а как внутренние строительные рампы. Царапины, следы износа и отполированные поверхности на стенах Большой галереи свидетельствуют, что большие сани многократно передвигались вдоль нее. Это указывает на механическую нагрузку, характерную для скользящих грузов, а не на ритуальное использование или обычное движение людей.

Исследование, которое можно полностью прочитать в Nature, также предложило новое объяснение прихожей – небольшой гранитной комнаты перед Царской палатой. Традиционно его считали защитным устройством против грабителей, но теперь его рассматривают как подъемную станцию. Желобки, вырезанные в гранитных стенах, каменные опоры, которые могли держать деревянные балки, и необычно грубая отделка указывают на функциональный механизм, а не на завершенную церемониальную комнату.

По реконструкции Шойринга, веревки проходили через деревянные бревна, установленные в Прихожей, позволяя рабочим поднимать камни весом до 60 тонн. Систему можно было настраивать для увеличения подъемной силы при необходимости, подобно смене передач. Слишком большие желобки для веревок и неровный пол с вкладками свидетельствуют, что когда-то комната была соединена с вертикальной шахтой, которую запечатали после завершения строительства.



Египетские пирамиды / Фото Unsplash

Кроме отдельных помещений, Шойринг утверждал, что весь внутренний план пирамиды отражает инженерные компромиссы, а не символический дизайн. Основные камеры и проходы сгруппированы вблизи общей вертикальной оси, но необычно смещены вместо идеального центрирования. Комната Царицы, например, центрирована с севера на юг, но не с востока на запад, тогда как Комната Царя расположена заметно южнее центральной оси пирамиды.

Такие нерегулярности трудно объяснить, если пирамиду строили аккуратно снизу вверх с помощью внешних пандусов. В традиционной модели строители могли бы размещать камеры где угодно с идеальной симметрией. Вместо этого смещения указывают, что они работали с учетом механических ограничений, наложенных внутренними подъемными системами.



Поперечный разрез пирамиды Хеопса, который показывает расположение комнат / Фото Wikimedia

Теория также объяснила загадочные внешние особенности, включая легкую вогнутость граней пирамиды и сложный узор, в котором каменные слои постепенно меняют высоту. По словам Шойринга, эти особенности могут отражать то, как внутренние рампы и точки подъема смещались по мере роста пирамиды, а камни становились легче на высших уровнях.

Важно, что модель дает проверенные прогнозы. Она предполагает отсутствие больших неоткрытых камер в ядре пирамиды – идея, поддержана недавними мюонными сканированиями. Однако меньшие коридоры или остатки внутренних рамп могут существовать во внешних частях структуры, особенно выше. Если будущие открытия подтвердят это, предложение Шойринга может изменить понимание археологами не только Великой пирамиды, но и строительства пирамид во всем древнем Египте.