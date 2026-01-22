Як насправді могли будувати піраміду Хеопса?

Довгий час археологи намагаються зрозуміти, яким чином єгиптяни звели найбільшу піраміду в Гізі всього за два десятиліття. Жодних стародавніх текстів із поясненнями не збереглося, а традиційні гіпотези про зовнішні пандуси й ручне транспортування важко узгодити з темпами будівництва та вагою окремих блоків, що сягала 60 тонн. Нове дослідження пропонує принципово інший підхід, пише Daily Mail.

Доктор Саймон Андреас Шойрінг із Медичного коледжу Вейла Корнелла в Нью-Йорку розрахував, що будівельники могли піднімати й укладати масивні камені зі швидкістю до одного блоку за хвилину. Таке було б можливим лише за умови використання ковзних противаг замість звичайного тягнення.

Учений вказав на архітектурні елементи всередині піраміди, які підтримують цю модель. Велика галерея та висхідний прохід могли слугувати похилими рампами, де противаги опускалися вниз, створюючи підйомну силу в інших частинах споруди. Передпокій, який раніше вважали захисним механізмом від грабіжників, тепер переосмислюється як підйомна станція, схожа на блок.

За цією версією, піраміда Хеопса зростала зсередини назовні. Будівництво розпочиналося з внутрішнього ядра, а приховані системи блоків дозволяли піднімати камені на верхні рівні в міру зростання структури. Важкі противаги ковзали вниз уздовж внутрішніх похилих проходів, генеруючи силу для підйому блоків у інших місцях.



Згідно з новою теорією, Велика піраміда була побудована зсередини назовні, починаючи з внутрішнього ядра і використовуючи приховані системи блоків для підйому каменів у міру зростання споруди / Зображення доктора Сімона Андреаса Шойрінга

Переосмислення піраміди Хеопса

Велика піраміда Хеопса, найстаріша й найбільша з пірамід Гізи, була зведена як гробниця фараона Хеопса близько 2560 року до нашої ери, тобто приблизно 4585 років тому. Мумія фараона та його скарби так і не були знайдені. Протягом тисячоліть піраміда залишалася найвищою спорудою у світі та єдиним стародавнім дивом, яке значною мірою збереглося донині. Вона відома своєю точною конструкцією з численних кам'яних блоків і складними внутрішніми проходами до Царської палати.

Шойрінг фактично переосмислив висхідний прохід і велику галерею не як церемоніальні коридори, а як внутрішні будівельні рампи. Подряпини, сліди зносу та відполіровані поверхні на стінах Великої галереї свідчать, що великі сани багаторазово пересувалися вздовж неї. Це вказує на механічне навантаження, характерне для ковзних вантажів, а не на ритуальне використання чи звичайний рух людей.

Дослідження, яке можна повністю прочитати в Nature, також запропонувало нове пояснення передпокою – невеликої гранітної кімнати перед Царською палатою. Традиційно його вважали захисним пристроєм проти грабіжників, але тепер його розглядають як підйомну станцію. Жолобки, вирізані в гранітних стінах, кам'яні опори, які могли тримати дерев'яні балки, й незвично груба обробка вказують на функціональний механізм, а не на завершену церемоніальну кімнату.

За реконструкцією Шойрінга, мотузки проходили через дерев'яні колоди, встановлені в Передпокої, дозволяючи робітникам піднімати камені вагою до 60 тонн. Систему можна було налаштовувати для збільшення підйомної сили за потреби, подібно до зміни передач. Занадто великі жолобки для мотузок і нерівна підлога з вкладками свідчать, що колись кімната була з'єднана з вертикальною шахтою, яку запечатали після завершення будівництва.



Єгипетські піраміди / Фото Unsplash

Окрім окремих приміщень, Шойрінг стверджував, що весь внутрішній план піраміди відображає інженерні компроміси, а не символічний дизайн. Основні камери та проходи згруповані поблизу спільної вертикальної осі, але незвично зміщені замість ідеального центрування. Кімната Цариці, наприклад, центрована з півночі на південь, але не зі сходу на захід, тоді як Кімната Царя розташована помітно південніше центральної осі піраміди.

Такі нерегулярності важко пояснити, якщо піраміду будували акуратно знизу вгору за допомогою зовнішніх пандусів. У традиційній моделі будівельники могли б розміщувати камери де завгодно з ідеальною симетрією. Натомість зміщення вказують, що вони працювали з урахуванням механічних обмежень, накладених внутрішніми підйомними системами.



Поперечний розріз піраміди Хеопса, який показує розташування кімнат / Фото Wikimedia

Теорія також пояснила загадкові зовнішні особливості, включно з легкою ввігнутістю граней піраміди та складним візерунком, у якому кам'яні шари поступово змінюють висоту. За словами Шойрінга, ці особливості можуть відображати те, як внутрішні рампи та точки підйому зміщувалися в міру зростання піраміди, а камені ставали легшими на вищих рівнях.

Важливо, що модель дає перевірні прогнози. Вона передбачає відсутність великих невідкритих камер у ядрі піраміди – ідея, підтримана недавніми мюонними сканування​ми. Проте менші коридори або залишки внутрішніх рамп можуть існувати в зовнішніх частинах структури, особливо вище. Якщо майбутні відкриття підтвердять це, пропозиція Шойрінга може змінити розуміння археологами не лише Великої піраміди, але й будівництва пірамід у всьому стародавньому Єгипті.