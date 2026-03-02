Як учені повернули з забуття легендарного монарха?

У руїнах стародавньої цитаделі Старої Донголи, що на території сучасного Судану, відбулася подія, яка трансформувала напівлегендарне ім'я у цілком реальну історичну постать. Під час розкопок у межах проєкту UMMA вчені натрапили на невеликий аркуш паперу з арабським письмом, що століттями пролежав у сміттєвому шарі. Цей документ підтверджує існування короля Кашкаша – правителя, якого раніше знали лише з пізніших традицій та релігійних текстів 19-го століття, зокрема з праці "Кітаб аль-Табакат", пише Arkeonews.

Знахідку виявили в будівлі, яку місцеві мешканці здавна пов'язували з резиденцією дрібного короля. Вона суттєво відрізнялася від навколишніх споруд своїми розмірами та багатством знайдених у ній речей.

Серед залишків розкоші дослідники зафіксували вироби з шовку, високоякісну бавовну, шкіряне взуття та руків'я кинджала, виготовлене з бивня слона або рогу носорога. Також були знайдені золота каблучка та мушкетні кулі, що однозначно вказує на проживання тут представників політичної еліти того часу.

Сам документ є офіційним розпорядженням. Попри те, що його знайшли серед відходів, текст несе в собі чітку королівську владу. Він починається словами "Від короля Кашкаша" і адресований його підлеглому на ім'я Хідр, йдеться в дослідженні, опублікованому в Azania: Archaeological Research in Africa.

У листі монарх дає вказівки щодо господарських справ: зібрати три одиниці текстилю, передати вівцю з її ягням певному Мухаммаду аль-Арабу, а також отримати іншу вівцю у чоловіка на ім'я Абд аль-Джабір. Наприкінці листа згадується ім'я королівського писаря Хамада.



Знайдений на смітнику текст повернув у історію забутого короля / Фото M. Rekłajtis/PCMA у Barański

Такі деталі малюють образ правителя, який був глибоко залучений у мікрополітику та економічне управління містом. Це спростовує уявлення деяких європейських мандрівників минулого про нубійських королів як про людей, що постійно перебували у стані війни. Навпаки, Кашкаш постає як адміністратор, що керує торговельними відносинами, обміном дарами та підтримує соціальні зв'язки.

Інші знахідки підтверджують багату історію регіону

Важливість знахідки підкріплюється й іншими артефактами. Разом із документом були знайдені османські срібні монети початку 17-го століття, а радіовуглецевий аналіз органічних матеріалів підтвердив, що папір потрапив у сміття не пізніше 18-го століття. Це дозволяє впевнено датувати правління Кашкаша кінцем 16-го – початком 17-го століття. Таким чином, він стає одним із перших надійно підтверджених правителів Нубії постсередньовічного періоду, зазначає Phys.org.

Мова документа також дає неоціненну інформацію про культурну трансформацію регіону. Хоча наказ написаний арабською, у ньому присутні граматичні нерівності та розмовні особливості, що відображали вплив місцевих нубійських традицій. Це свідчить про те, що процес арабізації був не різким розривом із минулим, а поступовою адаптацією. Арабська мова стала основною для офіційного листування суду, але все ще пристосовувалася до місцевих реалій.

Дослідники зазначають, що Нубія в цей період не була ізольованим регіоном. Вона залишалася ключовим коридором, що з'єднував Середземномор'я з Африкою на південь від Сахари. Через неї проходили потоки золота, слонової кістки та інших товарів, а разом із ними – нові релігійні ідеї та політичні моделі.