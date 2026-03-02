Как ученые вернули из забвения легендарного монарха?

В руинах древней цитадели Старой Донголы, что на территории современного Судана, произошло событие, которое трансформировало полулегендарное имя во вполне реальную историческую фигуру. Во время раскопок в рамках проекта UMMA ученые наткнулись на небольшой лист бумаги с арабским письмом, веками пролежавший в мусорном слое. Этот документ подтверждает существование короля Кашкаша – правителя, которого раньше знали только из более поздних традиций и религиозных текстов 19-го века, в частности из труда "Китаб аль-Табакат", пишет Arkeonews.

Находку обнаружили в здании, которое местные жители издавна связывали с резиденцией мелкого короля. Она существенно отличалась от окружающих сооружений своими размерами и богатством найденных в ней вещей.

Среди остатков роскоши исследователи зафиксировали изделия из шелка, высококачественный хлопок, кожаную обувь и рукоятку кинжала, изготовленное из бивня слона или рога носорога. Также были найдены золотое кольцо и мушкетные пули, что однозначно указывает на проживание здесь представителей политической элиты того времени.

Сам документ является официальным распоряжением. Несмотря на то, что его нашли среди отходов, текст несет в себе четкую королевскую власть. Он начинается словами "От короля Кашкаша" и адресован его подчиненному по имени Хидр, говорится в исследовании, опубликованном в Azania: Archaeological Research in Africa.

В письме монарх дает указания относительно хозяйственных дел: собрать три единицы текстиля, передать овцу с ее ягненком некоему Мухаммаду аль-Арабу, а также получить другую овцу у мужчины по имени Абд аль-Джабир. В конце письма упоминается имя королевского писца Хамада.



Найденный на свалке текст вернул в историю забытого короля / Фото M. Rekłajtis/PCMA в Barański

Такие детали рисуют образ правителя, который был глубоко вовлечен в микрополитику и экономическое управление городом. Это опровергает представление некоторых европейских путешественников прошлого о нубийских королях как о людях, постоянно находившихся в состоянии войны. Наоборот, Кашкаш предстает как администратор, управляющий торговыми отношениями, обменом дарами и поддерживающий социальные связи.

Другие находки подтверждают богатую историю региона

Важность находки подкрепляется и другими артефактами. Вместе с документом были найдены османские серебряные монеты начала 17-го века, а радиоуглеродный анализ органических материалов подтвердил, что бумага попала в мусор не позднее 18-го века. Это позволяет уверенно датировать правление Кашкаша концом 16-го – началом 17-го века. Таким образом, он становится одним из первых надежно подтвержденных правителей Нубии постсредневекового периода, отмечает Phys.org.

Язык документа также дает неоценимую информацию о культурной трансформации региона. Хотя приказ написан на арабском, в нем присутствуют грамматические неравенства и разговорные особенности, отражающие влияние местных нубийских традиций. Это свидетельствует о том, что процесс арабизации был не резким разрывом с прошлым, а постепенной адаптацией. Арабский язык стал основным для официальной переписки суда, но все еще приспосабливался к местным реалиям.

Исследователи отмечают, что Нубия в этот период не была изолированным регионом. Она оставалась ключевым коридором, соединявшим Средиземноморье с Африкой к югу от Сахары. Через нее проходили потоки золота, слоновой кости и других товаров, а вместе с ними – новые религиозные идеи и политические модели.