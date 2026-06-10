Что скрывали черепа древних жителей Лох-Боррали?

Изучение погребальных обрядов британского железного века, который длился примерно с 800 года до нашей эры и до римского вторжения в 43 году нашей эры, обычно является сверхсложной задачей для ученых. Из-за особенностей почв человеческие останки того периода сохраняются крайне редко, что делает каждую находку настоящей сенсацией. Однако экологические условия северо-западной Шотландии позволили костям уцелеть, предоставив археологам уникальный шанс заглянуть в прошлое. О результатах масштабного исследования останков из озера Лох-Боррали сообщил журнал Antiquity.

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Команда исследователей из Великобритании и США проанализировала скелеты двух людей, которых нашли в небольшом каменном кургане в Сазерленде еще в 2000 году. Это были взрослая женщина, возрастом более 30 лет, и подросток, которому на момент смерти исполнилось от 14,5 до 15,5 лет. Оба умерли в период между 50 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры. Больше всего внимание ученых привлекли необычные повреждения на костях женщины.

На внутренней поверхности ее черепа специалисты обнаружили серию четких, прямых и параллельных царапин. Характер этих меток свидетельствует о том, что их оставили не природные факторы или корни растений, а острый инструмент, который использовали намеренно. По мнению исследователей, это указывает на процедуру удаления мозга вскоре после смерти. Кроме того, ее длинные кости – плечевые, локтевая и бедренная – имели признаки целенаправленной обработки. Их края заострили, превратив останки в подобие инструментов.

Мотивацию такой масштабной манипуляции со скелетными останками этой женщины очень трудно интерпретировать,

– прокомментировала ведущий автор исследования из Йоркского университета доктор Лаура Кастеллс Наварро.

Несмотря на то, что кости подвергали серьезной обработке, а бедренную кость, вероятно, использовали как орудие (на что указывают характерные следы износа), перед окончательным захоронением тело женщины тщательно собрали и положили в курган в анатомическом порядке. Это свидетельствует о глубоком уважении общины к умершей и продолжении взаимодействия между миром живых и мертвых.

Смерть не была концом, когда людей просто хоронили и оставляли в покое,

– добавила Адель Брикинг из Национального музея Уэльса, объясняя, что процесс прощания мог предусматривать эксгумацию, отбор определенных частей тела и их дальнейшую обработку.



Признаки посмертных манипуляций с костями – надрезы на внутренней поверхности черепа и обострение длинных костей / Изображение Rebecca Ellis-Haken

Жизнь и переселение

Мультидисциплинарный анализ ДНК и изотопов позволил реконструировать семейное дерево и маршруты передвижений этих людей. Оказалось, что женщина и подросток были близкими родственниками, вероятнее всего – троюродными братом и сестрой по материнской линии.

Хотя их похоронили на северо-западном побережье, анализ изотопов стронция и кислорода показал, что детство они провели в 80 километрах к юго-востоку, на побережье восточного Сазерленда.

Генетические связи семьи оказались еще шире: исследователи нашли общих предков этих людей на Оркнейских островах, расположенных в 175 километрах к северо-востоку, и в Эпплкроссе, что в 225 километрах к юго-западу.

Это подтверждает теорию о высокой мобильности прибрежных общин железного века. Люди передвигались вдоль берегов на небольших деревянных лодках, обтянутых кожей животных, подобных ирландским курам. Такие путешествия позволяли поддерживать культурные связи и распространять традиции на огромные расстояния.

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Хотя практика удаления мозга пока не была подтверждена как постоянное явление того времени, манипуляции с костями вписываются в более широкую картину европейских традиций, где человеческие останки часто наделяли особой силой.