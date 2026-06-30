 Anthropic допоможе уряду Каліфорнії впровадити ШІ в роботу державних установ

Уряд Каліфорнії розширює використання штучного інтелекту в державному секторі. Нове партнерство з Anthropic має спростити роботу чиновників, хоча експерти й далі нагадують про ризики генеративних моделей.

Як Каліфорнія планує використовувати Claude в роботі держслужбовців?

Компанія Anthropic уклала угоду з урядом американського штату Каліфорнія, відповідно до якої державні установи отримають доступ до генеративного чат-бота Claude та інших інструментів штучного інтелекту на пільгових умовах. Мета співпраці – підвищити ефективність роботи державних службовців без заміни людей алгоритмами. Про це пише Mashable.

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Згідно з домовленістю, державні агентства та органи місцевого самоврядування Каліфорнії зможуть користуватися Claude зі знижкою 50 відсотків. Крім того, Anthropic безкоштовно проводитиме навчання для працівників державного сектору та надаватиме консультації своїх розробників щодо практичного використання штучного інтелекту.

Очікується, що Claude допомагатиме службовцям виконувати широкий спектр завдань, зокрема аналізувати великі обсяги інформації та готувати проєкти документів.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наголосив, що штучний інтелект має виконувати допоміжну роль.

Штучний інтелект не повинен замінювати людську роботу в державному управлінні. Він має допомагати нашим працівникам працювати швидше, ефективніше розв'язувати проблеми та забезпечувати кращі результати для жителів Каліфорнії, – заявив він.

Claude стане лише першим із кількох інструментів

Нове партнерство є частиною ширшої стратегії цифровізації державного сектору. Claude стане першим "інструментом продуктивності на основі штучного інтелекту", який усі державні установи Каліфорнії отримають через єдиний спільний портал. У майбутньому на цій платформі планують розміщувати й інші рішення зі штучним інтелектом. Директор Департаменту технологій Каліфорнії та головний інформаційний директор штату Кріс Гівен пояснив, що централізований підхід має спростити закупівлю сучасних технологій.

Штат уже використовував Claude до підписання угоди

Насправді державні органи Каліфорнії працювали з Claude ще до офіційного партнерства.

Зокрема, модель використовували під час аналізу громадської думки щодо розвитку штучного інтелекту, хоча деталі її ролі в цьому процесі не розкривалися. Також на базі Claude створили спеціалізований інструмент Poppy, призначений для автоматизації типових адміністративних завдань державних службовців.

Крім цього, Департамент транспортних засобів Каліфорнії (DMV) застосовує Claude для покращення обслуговування громадян і скорочення часу очікування. Секретар Агентства урядових операцій Каліфорнії Нік Мадурос наголосив, що сучасні технології мають допомагати державним службовцям краще виконувати свою роботу.

Проблема галюцинацій ШІ нікуди не зникла

Попри активне впровадження генеративного штучного інтелекту, експерти продовжують звертати увагу на його обмеження.

Генеративні моделі можуть вигадувати факти або надавати переконливі, але неправдиві відповіді – так звані "галюцинації". Саме через це в різних країнах уже фіксували випадки, коли юристи зазнавали дисциплінарних покарань після використання чат-ботів для підготовки документів, що містили численні помилки та неіснуючі посилання.

Anthropic також визнає, що її моделі не є безпомилковими та не гарантують абсолютної точності відповідей. Тому всі результати роботи Claude, особливо якщо вони використовуються під час виконання важливих державних функцій, потребують перевірки людиною та додаткової верифікації інформації. Водночас автори матеріалу зазначають, що така перевірка може частково нівелювати очікуваний приріст продуктивності, адже потребуватиме додаткового часу від працівників.

Партнерство з Каліфорнією різко контрастує зі ставленням федеральної влади США до Anthropic.

Ще в лютому президент США Дональд Трамп заявив, що компанією керують "ліворадикальні фанатики", після чого наказав федеральним установам припинити використання її технологій. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї пояснював конфлікт тим, що компанія відмовилася виконувати вимоги американського Міністерства війни щодо скасування обмежень на використання штучного інтелекту для масового внутрішнього стеження та повністю автономної зброї. Після цього відповідний державний контракт отримала OpenAI.

У березні федеральний уряд США також визнав Anthropic "ризиком для ланцюгів постачання" та потенційною загрозою національній безпеці. А вже в червні компанія була змушена припинити доступ до нових моделей Claude Fable 5 і Claude Mythos 5 для всіх користувачів, які не є американськими юридичними особами, включно з іноземцями, що перебувають у США.

Водночас напруженість між сторонами дещо знизилася після зустрічі Дональда Трампа та Даріо Амодеї на саміті G7. За повідомленнями, президент США після особистої розмови назвав керівника Anthropic "приємною людиною". Проте, як зазначають автори матеріалу, перспективи співпраці компанії з федеральним урядом США поки що залишаються малоймовірними.