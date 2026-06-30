Як працює OpenClaw?

Популярний ШІ-агент OpenClaw, який раніше працював лише через складні обхідні шляхи, нарешті отримав офіційний мобільний додаток для iOS і Android. Тепер керувати власним локальним штучним інтелектом можна прямо з екрана смартфона. Як повідомляє видання 9to5Mac, амбітний проєкт вийшов на абсолютно новий рівень. Новий мобільний додаток перетворює ваш смартфон на безпечний пульт керування домашнім ШІ-сервером.

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Головна філософія проєкту – це підхід local-first (пріоритет локальної обробки). Штучний інтелект живе не на віддалених серверах технологічних гігантів, а безпосередньо на вашому комп'ютері чи Mac. Цей комп'ютер виконує роль шлюзу.

До свого локального сервера ви можете підключити API-ключі від Claude, OpenAI, Gemini чи інших сервісів. Це дозволяє ШІ-моделі отримувати доступ до ваших файлів, браузера та повідомлень на комп'ютері для виконання складних завдань.

Раніше Apple блокувала подібні інструменти автоматизації через побоювання щодо безпеки так званого "vibe coding" (програмування за допомогою ШІ). Через це користувачам iOS доводилося спілкуватися зі своїми локальними ШІ-агентами через обхідні шляхи – чат-боти у Telegram або WhatsApp. Новий нативний додаток повністю замінює ці незручні рішення.

Що вміє новий мобільний додаток?

Програма пропонує широкий спектр можливостей для інтеграції ШІ у повсякденне життя. Користувачі можуть підключитися до свого приватного шлюзу за допомогою QR-коду або спеціального коду налаштування.

Основні функції додатка:

Голосовий режим Talk: працює як у реальному часі, так і у фоновому режимі.

працює як у реальному часі, так і у фоновому режимі. Контроль дій: ви можете переглядати та особисто схвалювати операції, які ШІ-агент хоче виконати на вашому комп'ютері.

ви можете переглядати та особисто схвалювати операції, які ШІ-агент хоче виконати на вашому комп'ютері. Швидкий обмін: власники iPhone можуть ділитися текстом, посиланнями та медіафайлами безпосередньо з iOS в OpenClaw.

власники iPhone можуть ділитися текстом, посиланнями та медіафайлами безпосередньо з iOS в OpenClaw. Доступ до функцій пристрою: за бажанням системі можна надати доступ до камери, екрана, геолокації, фотографій, контактів, календаря та нагадувань.

за бажанням системі можна надати доступ до камери, екрана, геолокації, фотографій, контактів, календаря та нагадувань. Сповіщення: додаток надсилає push-повідомлення та оновлення статусу домашнього сервера.

Історія створення та підтримка OpenAI

Проєкт спочатку мав назву Clawdbot, оскільки його творець Петер Штайнбергер використовував модель Claude від компанії Anthropic. Однак після скарг Anthropic щодо порушення прав на торговельну марку, розробнику довелося перейменувати проєкт спочатку на Moltbot, а згодом – на OpenClaw.

Цього року засновник проєкту Петер Штайнбергер приєднався до OpenAI. Хоча мобільні додатки випустила некомерційна організація OpenClaw Foundation, OpenAI надає проєкту певну підтримку.

Проблеми з Android та ризики безпеки

На відміну від додатка для iOS, версія для Android зазнала жорсткої критики. Її дизайн називають занадто спрощеним (елементи інтерфейсу навіть перекривають системний рядок стану), а користувачі скаржаться на численні баги та неможливість підключення до шлюзу. Через це рейтинг додатка у Google Play обвалився до 2,2 зірки.

Крім того, користувачам слід пам'ятати про безпеку. Оскільки OpenClaw вимагає широких системних дозволів на комп'ютері-шлюзі, він залишається вразливим до атак типу prompt injection (впровадження сторонніх інструкцій у запити).

Нещодавно фахівці з кібербезпеки Palo Alto Networks (Unit 42) виявили на офіційній платформі плагінів ClawHub п'ять шкідливих "навичок" (скілів). Вони поширювали шпигунське ПЗ AMOS та здійснювали фінансове шахрайство від імені користувачів. Тому встановлювати плагіни слід з особливою обережністю.