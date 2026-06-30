Как Калифорния планирует использовать Claude в работе государственных служащих?

Компания Anthropic заключила соглашение с правительством американского штата Калифорния, в соответствии с которым государственные учреждения получат доступ к генеративному чат-боту Claude и другим инструментам искусственного интеллекта на льготных условиях. Цель сотрудничества – повысить эффективность работы государственных служащих без замены людей алгоритмами. Об этом пишет Mashable.

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Согласно соглашению, государственные агентства и органы местного самоуправления Калифорнии смогут пользоваться Claude со скидкой 50 процентов. Кроме того, Anthropic будет бесплатно проводить обучение для сотрудников государственного сектора и предоставлять консультации своих разработчиков по практическому использованию искусственного интеллекта.

Ожидается, что Claude будет помогать государственным служащим выполнять широкий спектр задач, в частности анализировать большие объемы информации и готовить проекты документов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подчеркнул, что искусственный интеллект должен играть вспомогательную роль.

Искусственный интеллект не должен заменять человеческий труд в государственном управлении. Он должен помогать нашим сотрудникам работать быстрее, эффективнее решать проблемы и обеспечивать лучшие результаты для жителей Калифорнии, – заявил он.

Claude станет лишь первым из нескольких инструментов

Новое партнерство является частью более широкой стратегии цифровизации государственного сектора. Claude станет первым "инструментом повышения производительности на основе искусственного интеллекта", который все государственные учреждения Калифорнии получат через единый общий портал. В будущем на этой платформе планируют размещать и другие решения с искусственным интеллектом. Директор Департамента технологий Калифорнии и главный информационный директор штата Крис Гивен пояснил, что централизованный подход должен упростить закупку современных технологий.

Штат уже использовал Claude до подписания соглашения

На самом деле государственные органы Калифорнии работали с Claude еще до официального партнерства.

В частности, модель использовалась при анализе общественного мнения по вопросам развития искусственного интеллекта, хотя подробности ее роли в этом процессе не раскрывались. Также на базе Claude был создан специализированный инструмент Poppy, предназначенный для автоматизации типовых административных задач государственных служащих.

Кроме того, Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) использует Claude для улучшения обслуживания граждан и сокращения времени ожидания. Секретарь Агентства правительственных операций Калифорнии Ник Мадурос подчеркнул, что современные технологии должны помогать государственным служащим лучше выполнять свою работу.

Проблема галлюцинаций ИИ никуда не исчезла

Несмотря на активное внедрение генеративного искусственного интеллекта, эксперты продолжают обращать внимание на его ограничения.

Генеративные модели могут выдумывать факты или давать убедительные, но ложные ответы – так называемые "галлюцинации". Именно из-за этого в разных странах уже фиксировались случаи, когда юристы подвергались дисциплинарным взысканиям после использования чат-ботов для подготовки документов, содержавших многочисленные ошибки и несуществующие ссылки.

Anthropic также признает, что ее модели не являются безошибочными и не гарантируют абсолютной точности ответов. Поэтому все результаты работы Claude, особенно если они используются при выполнении важных государственных функций, требуют проверки человеком и дополнительной верификации информации. В то же время авторы материала отмечают, что такая проверка может частично нивелировать ожидаемый прирост производительности, ведь потребует дополнительного времени от сотрудников.

Партнерство с Калифорнией резко контрастирует с отношением федеральных властей США к Anthropic.

Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что компанией руководят "леворадикальные фанатики", после чего приказал федеральным учреждениям прекратить использование ее технологий. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи объяснял конфликт тем, что компания отказалась выполнять требования американского Министерства обороны об отмене ограничений на использование искусственного интеллекта для массовой внутренней слежки и полностью автономного оружия. После этого соответствующий государственный контракт получила OpenAI.

В марте федеральное правительство США также признало Anthropic "риском для цепочек поставок" и потенциальной угрозой национальной безопасности. А уже в июне компания была вынуждена прекратить доступ к новым моделям Claude Fable 5 и Claude Mythos 5 для всех пользователей, не являющихся американскими юридическими лицами, включая иностранцев, находящихся в США.

В то же время напряженность между сторонами несколько снизилась после встречи Дональда Трампа и Дарио Амодеи на саммите G7. По сообщениям, президент США после личной беседы назвал руководителя Anthropic"приятным человеком". Однако, как отмечают авторы материала, перспективы сотрудничества компании с федеральным правительством США пока остаются маловероятными.