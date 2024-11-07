Компанія, що постачає деталі для більшості наших смартфонів, потрапила під розслідування в ЄС

Європейська комісія взялася розслідувати ймовірну монополію з боку компанії Corning, яка виготовляє захисне скло Gorilla Glass для провідних виробників смартфонів по всьому світу. Її продукти можна знайти в iPhone, Pixel, Samsung Galaxy та інших популярних марках пристроїв. Що ж такого страшного зробив цей виробник?

Порушення правил

Європейська комісія розпочала офіційне розслідування, щоб з'ясувати, чи порушила Corning антимонопольне законодавство своїм домінуючим продуктом. Регулятори занепокоєні, що компанія нібито використовує різноманітні ексклюзивні контракти для витіснення конкурентів з ринку захисного скла для смартфонів та планшетів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне розслідування.

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Ми розслідуємо, чи не намагалася компанія Corning, основний виробник цього спеціального скла, усунути конкуруючих виробників скла, тим самим позбавивши споживачів дешевшого і більш стійкого до розбиття скла,

– каже Маргрете Вестагер, керівниця антимонопольного відомства ЄС.

Вона додає, що конкуренція у виробництві має вирішальне значення в забезпеченні низьких цін і високої якості продукту.

Занепокоєння Комісії зосереджене на угодах з виробниками мобільних пристроїв та компаніями, що виробляють необроблене скло. ЄС вивчає зобов'язання щодо ексклюзивного постачання, які вимагали від виробників пристроїв отримувати "все або майже все" скло лише від Corning, надавали знижки за ексклюзивні угоди, а також змушували виробників пристроїв повідомляти про конкурентні пропозиції та приймати їх лише в тому випадку, якщо Corning не змогла запропонувати кращу ціну.

Якщо Corning буде визнана винною у порушенні правил конкуренції ЄС, їй може загрожувати великий штраф, але виробник скла також матиме можливість усунути занепокоєння Комісії, взявши на себе низку зобов'язань, які можуть призвести до завершення антимонопольного розслідування. Наразі не повідомляється, які саме це можуть бути дії та заходи.

Що кажуть у Corning

Виробник захисного скла вже прокоментував ситуацію:

Компанія Corning дотримується і продовжуватиме дотримуватися всіх чинних норм і правил у всіх країнах, де вона веде свій бізнес. У рамках цього зобов'язання ми працюємо з місцевими регуляторними органами, щоб забезпечити відкриту дискусію та співпрацю,

– сказав прессекретар Мередіт Хоінг.

Компанія Corning базується в США, тож ЄС матиме на неї обмежений вплив, але все ж регулятори мають важелі тиску – наприклад, заборону на введення пристроїв зі склом Gorilla Glass на територію Європейського союзу, якщо компанія не припинить імовірні антиконкурентні дії.