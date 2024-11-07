Нарушение правил

Европейская комиссия начала официальное расследование, чтобы выяснить, нарушила ли Corning антимонопольное законодательство своим доминирующим продуктом. Регуляторы обеспокоены, что компания якобы использует различные эксклюзивные контракты для вытеснения конкурентов с рынка защитного стекла для смартфонов и планшетов, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное расследование.

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Мы расследуем, не пыталась ли компания Corning, основной производитель этого специального стекла, устранить конкурирующих производителей стекла, тем самым лишив потребителей более дешевого и более устойчивого к разбитию стекла,

– говорит Маргрете Вестагер, руководитель антимонопольного ведомства ЕС.

Она добавляет, что конкуренция в производстве имеет решающее значение в обеспечении низких цен и высокого качества продукта.

Беспокойство Комиссии сосредоточено на соглашениях с производителями мобильных устройств и компаниями, производящими необработанное стекло. ЕС изучает обязательства по эксклюзивным поставкам, которые требовали от производителей устройств получать "все или почти все" стекло только от Corning, предоставляли скидки за эксклюзивные соглашения, а также заставляли производителей устройств сообщать о конкурентных предложениях и принимать их только в том случае, если Corning не смогла предложить лучшую цену.

Если Corning будет признана виновной в нарушении правил конкуренции ЕС, ей может грозить большой штраф, но производитель стекла также будет иметь возможность устранить беспокойство Комиссии, взяв на себя ряд обязательств, которые могут привести к завершению антимонопольного расследования. Пока не сообщается, какие именно это могут быть действия и меры.

Что говорят в Corning

Производитель защитного стекла уже прокомментировал ситуацию:

Компания Corning придерживается и будет продолжать придерживаться всех действующих норм и правил во всех странах, где она ведет свой бизнес. В рамках этого обязательства мы работаем с местными регуляторными органами, чтобы обеспечить открытую дискуссию и сотрудничество,

– сказал пресс-секретарь Мередит Хоинг.

Компания Corning базируется в США, поэтому ЕС будет иметь на нее ограниченное влияние, но все же регуляторы имеют рычаги давления – например, запрет на введение устройств со стеклом Gorilla Glass на территорию Европейского союза, если компания не прекратит вероятные антиконкурентные действия.