Кінець епохи підглядання: як "антишпигунські" екрани змінять приватність смартфонів у 2026 році

У 2026 році індустрія мобільних пристроїв готується до масштабного технологічного стрибка, який назавжди змінить правила конфіденційності в публічних місцях. Провідні світові виробники завершують тестування інноваційних дисплеїв, здатних приховувати вміст від сторонніх поглядів без використання додаткових аксесуарів. Це рішення обіцяє стати головним трендом преміального сегмента ґаджетів.

Як працює нова технологія захисту екранів?

На зміну традиційним захисним плівкам, які часто погіршували яскравість і чіткість зображення, приходить вбудована система захисту на рівні заліза. В основі цієї технології лежить використання мікроскопічних "жалюзі", інтегрованих у нижню частину дисплея, та спеціальної оптичної "рефракційної рампи" у верхній частині. Разом ці компоненти створюють ефект приватності, роблячи екран нечитабельним для будь-кого, хто намагається зазирнути у ваш смартфон під кутом, пише 24 Канал.

Дивіться також Nothing офіційно розкрила дизайн смартфона Phone (4a)

Головним новатором у цьому напрямку виступає компанія Samsung зі своєю розробкою Privacy Display. Очікується, що ця функція стане ключовою особливістю майбутнього флагмана Galaxy S26 Ultra.

На відміну від звичайних методів захисту, система від Samsung базується на технології OLED під назвою Flex Magic Pixel. Вона дозволяє керувати напрямком світла на рівні окремих пікселів. Користувачі зможуть гнучко налаштовувати захист: затемнювати весь екран або лише його частину, наприклад, зону сповіщень чи поля для введення паролів. Це дозволить спокійно перевіряти особисте листування в громадському транспорті, не хвилюючись про сторонні очі, зазначає видання IT Home.

Так це виглядатиме на практиці / Фото Ice Universe

Конкуренти не сплять

Китайські технологічні гіганти, такі як Xiaomi, OPPO та vivo, також не стоять осторонь і вже проводять випробування власних апаратних рішень для захисту конфіденційності, повідомляє Robotdyn.

За даними інсайдерів, презентація перших китайських флагманів з такими екранами запланована на вересень 2026 року. Хоча рішення від Samsung може з'явитися на ринку раніше – офіційна презентація серії Galaxy S26 очікується вже 25 лютого 2026 року – китайські виробники обіцяють повністю апаратний метод, який може надати свої унікальні переваги в якості зображення.

Чому це відбувається?

Поява вбудованих "антишпигунських" екранів є відповіддю на зростаючий запит користувачів на безпеку даних у публічному просторі. Незважаючи на те, що через дефіцит чипів та зростання вартості компонентів ціни на нові флагмани можуть зрости, такі інновації, як апаратна приватність, супутниковий зв'язок та акумулятори ємністю 10 000 міліампер-годин, стануть новим стандартом для мобільних пристроїв найближчого майбутнього.