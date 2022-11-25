Космічний апарат Orion надіслав нові вражаючі знімки поверхні Місяця

Orion зробив нові знімки під час нещодавнього прольоту повз Місяць. Капсула без екіпажу наблизилася до поверхні супутника на відстань 128 кілометрів.

Апарат показав поверхню у дуже детальному вигляді. Можна зблизька розгледіти безліч кратерів, які є слідами падіння метеоритів.

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Як виглядає Місяць з відстані 128 кілометрів

Минулого понеділка капсула "Артеміда-1" без екіпажу виконала перший з двох маневрів корекції курсу, необхідних для виходу на далеку ретроградну орбіту. Саме під час цієї корекції курсу "Оріон" здійснив найближче зближення з Місяцем. NASA скористалося нагодою, щоб отримати фотографії й опублікувало їх у вівторок, 22 листопада.

Знімки, зроблені "Оріоном" / Фото NASA

Збій

Невдовзі після цього NASA несподівано втратило зв'язок з Orion на 47 хвилин. Це не на жарт налякало операторів, які спостерігали за польотом. Сталося це о 1:09 ночі за східним часом і тривало до 1:56. NASA точно не впевнене, що спричинило проблему, і зараз команда вивчає дані до та після збою зв’язку, щоб зрозуміти, що відбулося. Проблему було усунено на Землі, тобто Orion не справився з нею на своєму боці.

В іншому Orion працює добре, і команда NASA не очікує ще одного збою. Космічне агентство загалом усунуло понад дюжину аномалій з Orion протягом останніх восьми днів, але серед них не було нічого страшного.

Нагадаємо, цей політ відбувається в рамках першої частини місії Artemis, покликаної доставити людину на Місяць. Очікується, що це станеться у 2024 році, однак судячи з кількості проблем і переносів, з якими стикається проєкт протягом всього свого існування, цю дату можуть дещо посунути.